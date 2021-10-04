В России представили аппарат электромагнитного подавления коронавируса

Прибор, который способен с помощью незначительного по мощности электромагнитного излучения ослаблять и подавлять вирусы, в том числе COVID-19, представил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на форуме "Микроэлектроника 2021" в Алуште.
"Прибор называется "Тор". Он не имеет аналогов в мире... Он своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от ваших смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией", - сказал Шпак на форуме.
Он добавил, что аппарат – свежая разработка, прибор 12 дней назад получил регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре.
Аппарат "Тор" - высокотехнологичная разработка научного центра Концерна "Гранит", сообщается на сайте концерна. Принцип действия прибора заключается в создании волнового антидота к спектру, который излучает РНК SARS-CoV-2. Такой способ волнового "зашумления" успешно подавляет коронавирус. В основе метода лежат исследования научной школы академика Николая Девяткова, профессора МФТИ, эксперта в области военной и медицинской электроники.
Как отмечает концерн, результаты применения аппарата "Тор" в медицинских учреждениях показали, что на пятые сутки у госпитализированных с коронавирусной инфекцией титры антител IgM, свидетельствующие о развитии заболевания, становятся отрицательными, а динамика выписки пациентов с COVID-19 из больниц увеличивается со 2-3-й недели применения на 30-50%. Концерн "Гранит" запустил аппарат "Тор" в серийное производство.
Прибор функционирует при температурном режиме от минус 20 до плюс 40 градусов, экономичен по энергопотреблению – мощность прибора 80 ватт, компактен и удобен в транспортировке – вес без упаковки 8,5 кг.
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