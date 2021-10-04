Как будет меняться пенсионная система Казахстана до 2030 года

Министерство труда и социальной защиты населения разработало поправки в концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает Tengrinews.kz.



Предложения по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы выработала рабочая группа при правительстве. Важным направлением в данной работе, как отмечается, является совершенствование системы минимальных гарантий.



Действующая концепция и изменения

Концепция предусматривает переход от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии с 2028 года. Поэтому механизм назначения минимальной гарантированной пенсии основан на действующей методике назначения базовой пенсии, но с совершенствованием определенных параметров.



По словам директора департамента политики соцстрахования, базового социального и пенсионного обеспечения Минтруда Виктории Шегай, в настоящее время прорабатывается механизм назначения минимальной гарантированной пенсии, предусматривающий:



увеличение минимального размера с 54 процентов до 70 процентов от прожиточного минимума;

уменьшение минимального стажа участия с 10 до 5 лет;

отмена максимального ограничения размера пенсии (в настоящее время максимальное ограничение составляет 1 прожиточный минимум при стаже 33 лет и выше).

Отмечается, что переход к минимальной гарантированной пенсии позволит обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения, единый подход ко всем гражданам, совершенствование системы минимальных гарантий, стимулирование формализации трудовых отношений и занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста.



"При этом в концепции предполагается предоставление права "отложенного выхода" на пенсию для лиц, достигших пенсионного возраста. Это позволит в будущем получать минимальную гарантированную пенсию в большем размере, так как трудовые периоды после достижения пенсионного возраста будут учитываться при определении ее размера", - уточнила Шегай.



Введение обязательных взносов работодателей



Предполагается, что важным направлением модернизации станет введение пяти процентов обязательных пенсионных взносов работникам за счет средств работодателей с 2023 года.



В рамках Налогового кодекса для снижения нагрузки на работодателей представлены послабления в части отнесения на вычеты вводимых обязательных пенсионных взносов работодателей.



На сегодняшний день пенсионные выплаты из ЕНПФ рассчитываются по методике расчета размера пенсионных выплат. Введены отдельные коэффициенты текущей стоимости пенсионных накоплений для работников, занятых на вредных производствах, и для получателей пенсионных выплат, имеющих инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно.



"В рамках поправок в концепцию также рассматривается вопрос использования отдельных коэффициентов смертности в отношении работников, занятых на работах с вредными условиями труда, которые планируется применять при расчете стоимости пожизненного пенсионного аннуитета. Это нововведение сделает более доступной возможность оформления пенсионного аннуитета для граждан, работающих во вредных условиях труда", - добавила Виктория Шегай.



Для сохранения уровня замещения дохода пенсионными выплатами будет продолжена работа по совершенствованию параметров и условий досрочного изъятия пенсионных накоплений.



В настоящее время проект постановления согласовывается с заинтересованными государственными органами.