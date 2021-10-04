Педофил заманил девочку мороженым к себе домой в Уральске

В Уральске суду предан мужчина, который совершил насильственные действия сексуального характера с восьмилетней девочкой. В прокуратуре ЗКО отметили, что ребенок находился на улице без присмотра родителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Отметим, что рассмотрение подобных дел в судах проводится в закрытом режиме и чаще всего подробности не сообщаются.



"Преступник для расположения ребенка купил ей мороженое, а затем обманным путем заманил к себе домой. Там он в течение нескольких часов совершал противоправные действия. В настоящее время подозреваемый предан суду", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.