В работе Facebook, Instagram, WhatsApp произошёл глобальный сбой

В работе сервисов Facebook, Instagram, WhatsApp произошёл сбой. Неполадки носят глобальный характер. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.



По состоянию на 18:44 по московскому времени о сбоях в работе Instagram сообщили 11 108 пользователей, Facebook — 1818 пользователей, а WhatsApp — 8395 пользователей. При этом неполадки в работе сервисов начались в одно и то же время — в 18:29 мск.



В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции, России и других стран. Интересно, что проблемы по сбою в работе сервисов практически одинаковые — пользователи заметили неполадки в работе приложений, сайтов, а также при соединении с сервером.



При этом некоторые проблемы испытывают на текущий момент также пользователи соцсети «ВКонтакте». По состоянию на 18:52 о сбоях сообщили 100 человек. При этом жалобы такие же — проблемы со входом на сайт, приложением и соединением с сервером.