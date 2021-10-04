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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В работе Facebook, Instagram, WhatsApp произошёл глобальный сбой

Просмотров:333 Опубликовано: Сегодня, 21:39
В работе Facebook, Instagram, WhatsApp произошёл глобальный сбой
Иллюстративное фото
В работе сервисов Facebook, Instagram, WhatsApp произошёл сбой. Неполадки носят глобальный характер. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По состоянию на 18:44 по московскому времени о сбоях в работе Instagram сообщили 11 108 пользователей, Facebook — 1818 пользователей, а WhatsApp — 8395 пользователей. При этом неполадки в работе сервисов начались в одно и то же время — в 18:29 мск.

В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции, России и других стран. Интересно, что проблемы по сбою в работе сервисов практически одинаковые — пользователи заметили неполадки в работе приложений, сайтов, а также при соединении с сервером.

При этом некоторые проблемы испытывают на текущий момент также пользователи соцсети «ВКонтакте». По состоянию на 18:52 о сбоях сообщили 100 человек. При этом жалобы такие же — проблемы со входом на сайт, приложением и соединением с сервером.


Источник: NEWSru
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Комментарии ( 1 )

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o.tyaeva80 (Посетители) Сегодня, 22:24
в КЗ тоже сбои
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 21:55
До сих пор не работает главный новостной контент Казахстана

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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