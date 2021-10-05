«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 05 Октября
+12...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.68 KZT
  • €1 = 494.09 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Отказ системы»: сотрудники Facebook не могут попасть в свои офисы

Просмотров:617 Опубликовано: Сегодня, 00:25
«Отказ системы»: сотрудники Facebook не могут попасть в свои офисы
Иллюстрация: arquitecturaviva.com
Продолжается глобальный сбой в работе сервисов компании Facebook, сотрудники которого, как сообщает The New York Times, «не могут попасть в свои офисы для решения проблем с сервисами компании из-за отказа системы безопасности комплекса».

При этом, официальные представители службы безопасности Facebook заявляют: «Маловероятно, что именно кибератака вызвала сбой платформы».

Журналист NBC News Кевин Коллиер сообщил: «нет точных данных о том, что стоит за проблемой DNS, из-за которой Facebook/Instagram/WhatsApp не работают, но это действительно плохо». По его словам, «сотрудники не могут войти в конференц-залы».

Как иронизирует в Twitter над ситуацией бывший контрактор ЦРУ Эдвард Сноуден: «Facebook и Instagram загадочным образом уходят в офлайн, и за один прекрасный день мир становится более здоровым».

По данным Forbes, из-за падения Facebook, Instagram и WhatsApp Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов. Акции ведущих американских IT-компаний продолжают падать.

Между тем, СМИ пишут, что данные более чем 1,5 млрд пользователей Facebook сейчас продаются на даркнете: имена, email, телефонные номера, локации, id и т. д. Сообщается, что это самый масштабный слив данных в соцсети за всю историю.


Источник: EADAILY
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика