«Отказ системы»: сотрудники Facebook не могут попасть в свои офисы

Продолжается глобальный сбой в работе сервисов компании Facebook, сотрудники которого, как сообщает The New York Times, «не могут попасть в свои офисы для решения проблем с сервисами компании из-за отказа системы безопасности комплекса».
При этом, официальные представители службы безопасности Facebook заявляют: «Маловероятно, что именно кибератака вызвала сбой платформы».
Журналист NBC News Кевин Коллиер сообщил: «нет точных данных о том, что стоит за проблемой DNS, из-за которой Facebook/Instagram/WhatsApp не работают, но это действительно плохо». По его словам, «сотрудники не могут войти в конференц-залы».
Как иронизирует в Twitter над ситуацией бывший контрактор ЦРУ Эдвард Сноуден: «Facebook и Instagram загадочным образом уходят в офлайн, и за один прекрасный день мир становится более здоровым».
По данным Forbes, из-за падения Facebook, Instagram и WhatsApp Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов. Акции ведущих американских IT-компаний продолжают падать.
Между тем, СМИ пишут, что данные более чем 1,5 млрд пользователей Facebook сейчас продаются на даркнете: имена, email, телефонные номера, локации, id и т. д. Сообщается, что это самый масштабный слив данных в соцсети за всю историю.
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