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В Facebook назвали причину глобального сбоя

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:18
В Facebook назвали причину глобального сбоя
Стоковое фото Pexels.com
Причиной сбоя у Facebook инженеры назвали неверные изменения конфигурации маршрутизаторов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Наши команды инженеров узнали, что конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать", - говорится в заявлении на сайте инженеров Facebook.

Комментируя произошедший сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, компания заявила, что он не привел к раскрытию данных пользователей.

Ранее интернет-издание Privacy Affairs на фоне сообщений о сбое в работе соцсетей сообщило, что данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook выставили на продажу на черном рынке. По неподтвержденным данным, речь шла об именах, физических и электронных адресах и телефонных номерах пользователей соцсети.

"У нас нет доказательств того, что данные пользователей были поставлены под угрозу в результате сбоя", - говорится в заявлении на сайте Facebook.

Ранее глава компании Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать.


Источник: tengrinews.kz
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