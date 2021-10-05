В Facebook назвали причину глобального сбоя

Причиной сбоя у Facebook инженеры назвали неверные изменения конфигурации маршрутизаторов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Наши команды инженеров узнали, что конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать", - говорится в заявлении на сайте инженеров Facebook.
Комментируя произошедший сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, компания заявила, что он не привел к раскрытию данных пользователей.
Ранее интернет-издание Privacy Affairs на фоне сообщений о сбое в работе соцсетей сообщило, что данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook выставили на продажу на черном рынке. По неподтвержденным данным, речь шла об именах, физических и электронных адресах и телефонных номерах пользователей соцсети.
"У нас нет доказательств того, что данные пользователей были поставлены под угрозу в результате сбоя", - говорится в заявлении на сайте Facebook.
Ранее глава компании Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать.
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