"Бессмысленная трата времени" - экономисты о смене кода на +997

Казахстанские экономисты рассказали, к каким расходам и последствиям может привести переход на новый национальный телефонный код, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Независимый экономист Айдархан Кусаинов отмечает, что в решении о смене телефонного кода страны нет рационального зерна. В то же время на этот процесс были затрачены усилия целого министерства, которые могли бы быть направлены на более своевременные задачи.



"Здесь больше самолюбования. Я думаю, что это бессмысленная, надуманная идея, изменения ради изменений. Ну думаю, что воплощение этой задумки потребует больших расходов и повлечет экономический последствия, но это в первую очередь последствия для людей, которым придется тратить время на смену номеров. Тут самое главное, что государственные органы тратили свое время не на то, чтобы решать реальные проблемы людей и страны, а на то, чтобы самим себе доказать свою независимость", - отметил экономист.



По словам Кусаинова, части населения придется тратить свое рабочее время и заниматься бессмысленной заменой номеров. Также этому вопросу было посвящено внимание Министерства цифрового развития, в то время как в стране сохраняются проблемы с внутренней цифровизацией.



"К примеру, недавний инцидент с убийством людей, связанный со сферой недвижимости. Существуют определенные недочеты в перерегистрации недвижимости, переоформления ее с электронной подписью частных судебных исполнителей. В госорганах могли бы заниматься этими вопросами, а не сменой телефонного кода. С точки зрения имиджа, это также не самый удачный шаг. Все-таки цифра "7" звучит лучше, это целый регион на карте мира, к примеру, у Северной Америки телефонный код "1". Код "997" приближает нас к странам Средней Азии", - добавил Кусаинов.



Экономист и аналитик Арман Байганов отметил, что переход на новый телефонный код будет продолжаться вплоть до 2025 года. Это говорит о том, что, возможно, потребуется перепрограммирование и перестройка телефонных сетей, что требует немалых затрат как времени, так и финансовых.



"С одной стороны, непонятно, почему вдруг общий телефонный код с Россией стал проблемой. У нас он остался после развала СССР в силу исторических причин, но при этом в зоне "1" также вместе находятся США и Канада. Там населения намного больше, но никаких ограничений по количеству номеров абонентов или услуг у них нет. Возможно, это как-то повлияет на стоимость услуг на мобильную связь и интернет. Известно, что в Казахстане и России одни из самых низких тарифов на интернет и связь среди соседних стран. Не знаю технических аспектов, но, возможно, это как-то связано с телефонным кодом. Может быть, две страны так дешевле обслуживать. Возможно, смена телефонного кода повлияет на тарифы или сами операторы решат их повысить под этим предлогом. Нельзя упускать и техническую сторону вопроса, ведь было 11 цифр, а стало 14. Может быть, это также как-то может повлиять на стоимость обслуживания", - сообщил экономист.



По словам Байганов, у всего населения переписывание телефонных справочников отнимет время, которое также можно перевести в финансовые затраты, посчитав человеко-часы. Экономист добавил, что, кроме того, смена телефонного кода потребует перенастройки справочных систем компаний. К телефонному номеру привязаны банковские карты и системы безналичного расчета, и все их придется подстраивать под новые телефонные коды, что также повлечет за собой расходы со стороны бизнеса.



"У каждой компании разный IT-потенциал, возможно, где-то придется проводить смену номеров вручную. Главное, чтобы расходы в итоге не легли на конечного потребителя услуг этих компаний. Многим представителям бизнеса придется перепечатывать бумажные документы, справочники, рекламные плакаты и брошюры, не говоря уже о таких мелочах, как банальные визитки сотрудников и контактные данные на сайтах. Это потребует дополнительных, хоть и разовых, затрат. За этим решением, скорее всего, кроется исключительно политическая подоплека, это делается в угоду той части населения, которое хочет, чтобы нас ничего не связывало с Россией. Мы как будто подчеркиваем свою идентичность и обходим соседей в цифровом формате. Лично я вижу в удлинении цифрового кода больше минусов, чем плюсов", - добавил финансовый аналитик.



По словам Армана Байганова, долгосрочная программа по переходу на новый телефонный код может повлечь за собой коррупционные риски и расходы средств налогоплательщиков как со стороны государственных структур, так и со стороны национального оператора связи, который также является госкомпанией. Экономист отмечает, что под предлогом таких реформ часто завышаются расходы на различные технические работы. Байганов добавил, что если операторы под предлогом расходов на переход на новые номера поднимут цену услуг связи, это приведет к росту инфляции в целом, и цены поднимутся на все виды услуг, где так или иначе используют услуги связи.



Напомним, международный телефонный код изменится в Казахстане с +7 на +997. Об этом ранее сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. При этом, по словам министра, коды операторов меняться не будут.