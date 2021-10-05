Цена на газ в Европе обновила рекорд, превысив 1200 долларов за тысячу кубов.



Цены фьючерсов на газ в Европе достигли нового рекордного значения, впервые превысив 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Максимум начала торгов составил 1228,8 доллара, а на 9.17 мск контракты уже приблизились к отметке в 1250 долларов, что выше расчётной цены понедельника на 7,6 процента.



Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они уже поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.



Как отмечали эксперты, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.