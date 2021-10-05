Опубликован масштабный архив возможных офшоров мировых лидеров

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал "Досье Пандоры", речь в котором идет о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на документы.
Расследование содержит выдержки из порядка 11,9 млн документов с данными о вероятных офшорных счетах политиков. В материале более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из 100 стран.
Фигурантами "Досье Пандоры" являются семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер Чехии Андрей Бабиш, украинский президент Владимир Зеленский, премьер Пакистана, король Иордании Абдалла II и ряд других политиков.
Между тем президент РФ Владимир Путин не фигурирует в досье, посвященном возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам.
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