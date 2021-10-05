Неиспользуемые боеприпасы вывезут со складов и уничтожат в Казахстане

В Министерстве обороны Казахстана заявили, что приступят к уничтожению неиспользуемых боеприпасов силами военных саперов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт оборонного ведомства.



Сообщается, что министр обороны Мурат Бектанов провел аппаратное совещание, на котором были обсуждены актуальные вопросы жизнедеятельности армии. По данным министерства, нерешенным вопросом является утилизация боеприпасов, признанных в результате инвентаризации неиспользуемым военным имуществом.



В ведомстве отмечают, что по закону работу по утилизации боеприпасов проводит уполномоченный орган - Министерство индустрии и инфраструктурного развития, при этом возможности по уничтожению боеприпасов у подведомственных ему организаций ограничены.



"В связи с этим Министерство обороны вынуждено годами хранить неиспользуемое военное имущество на складах и базах. (...) Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с Министерством обороны будет организовывать работу по вывозу неиспользуемых боеприпасов силами саперных подразделений со складов на военные полигоны, где они будут уничтожаться. Непосредственный порядок действий определит совместный приказ двух министерств", - говорится в публикации.



26 августа 2021 года в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошла серия взрывов неустановленных предметов. Всего было порядка 10 взрывов.



24 июня 2019 года в Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли: один гражданский и двое военнослужащих. Почти 200 пострадали, в том числе дети. Всех жителей Арыси пришлось эвакуировать, а сам город - строить заново.