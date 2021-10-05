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Нападение на судисполнителя в Алматы: боксер Жанкош Тураров ответил на обвинения

Просмотров:1522 Опубликовано: Сегодня, 13:57
Нападение на судисполнителя в Алматы: боксер Жанкош Тураров ответил на обвинения
Фото:instagram.com/zhankoshturarov
Казахстанский боксер Жанкош Тураров прокомментировал обвинение Республиканской палаты частных судебных исполнителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам спортсмена, он является племянником женщины, которая проживает в доме с пристройкой.

"Тетя попросила меня забрать из садика ее ребенка, потому что сама не могла покинуть дом из-за этого конфликта. Когда я подъехал к дому, то решил зайти, потому что тетя плакала, и увидел, как рабочие ломают забор. Подойдя к ним, я поинтересовался, зачем они хотят сломать дом, ведь сейчас холодное время года и люди ведь останутся на улице. Попросил их войти в положение и понять ситуацию. Они остановились. Больше моего участия в этих событиях не было. В это время с другой стороны дома были крики, шум и плач. Но я никому не угрожал и не просил никого забирать свое заявление в полицию", - сказал Жанкош Тураров.



Напомним, инцидент произошел 4 октября во время сноса пристройки к жилому дому в Алматы. Мужчина ударил судисполнителя два раза в область ребер. В палате судебных исполнителей сообщили, что побои сотруднику нанесли в присутствии полицейских. По их словам, "в момент случившегося сотрудники полиции прямым образом сбежали и больше не появлялись".



В организации также заявили, что в конфликте якобы участвовал известный казахстанский боксер Жанкош Тураров.

Позже на обвинения судисполнителей ответил начальник Управления полиции Бостандыкского района Алматы.




Источник: Tengrinews
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Комментарии ( 2 )

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Wins (Посетители) Сегодня, 15:33
Мужчина ударил судисполнителя два раза в область ребер. В палате судебных исполнителей сообщили, что побои сотруднику нанесли в присутствии полицейских.


lol

Палата терпилоидов
 
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Nezhniy (Посетители) Сегодня, 15:12
судоисполнитель прям герой -штаны с дырой.
послушать только - пацаны ассаламалейкум! и затем - посажу я его...
по пацански, че lol
 
 

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