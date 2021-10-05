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Космический корабль «Союз» с киноэкипажем на борту выведен на орбиту

Просмотров:75 Опубликовано: Сегодня, 14:53
Космический корабль «Союз» с киноэкипажем на борту выведен на орбиту
Сергей Савостьянов / РИА Новости
Космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и начал автономный полет к МКС.

Старт ракеты «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур» произошел в 11:55. Сближение с МКС займет примерно 3 часа 17 минут после совершения двух витков вокруг Земли. Стыковка с модулем «Рассвет» запланирована на 15:12 по Москве. Переход экипажа на борт станции ожидается в 17:05.

Актеры проведут в космосе 12 дней. Они планируют снять фильм о враче, который помогает космонавту. Полет киноэкипажа позволит «Роскосмосу» обогнать NASA и SpaceX, которые также планируют отправить в космос голливудского актера Тома Круза и режиссера Дага Лаймана.


Источник: aif.ru
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Комментарии ( 1 )

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Nezhniy (Посетители) Сегодня, 15:08
Полет киноэкипажа позволит «Роскосмосу» обогнать NASA и SpaceX, которые также планируют отправить в космос голливудского актера Тома Круза и режиссера Дага Лаймана.

по запуску лифтов с голосовым от Гагарина уже обогнали. тут явное превосходство.
тут видимо такое же соревнование от Рогозина.
 
 

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