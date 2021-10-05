Космический корабль «Союз» с киноэкипажем на борту выведен на орбиту

Космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и начал автономный полет к МКС.
Старт ракеты «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур» произошел в 11:55. Сближение с МКС займет примерно 3 часа 17 минут после совершения двух витков вокруг Земли. Стыковка с модулем «Рассвет» запланирована на 15:12 по Москве. Переход экипажа на борт станции ожидается в 17:05.
Актеры проведут в космосе 12 дней. Они планируют снять фильм о враче, который помогает космонавту. Полет киноэкипажа позволит «Роскосмосу» обогнать NASA и SpaceX, которые также планируют отправить в космос голливудского актера Тома Круза и режиссера Дага Лаймана.
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