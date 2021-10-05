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Ванна на колесах: в колонии устроили гонки для осужденных

Просмотров:382 Опубликовано: Сегодня, 15:49
Ванна на колесах: в колонии устроили гонки для осужденных
Гонки в ванной
В одной из колоний в Карагандинской области для осужденных провели гонки на самодельных тарантасах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент уголовно-исполнительной системы (ДУИС) региона.

Как сообщили в ведомстве, такими соревнованиями организаторы решили разнообразить спортивный досуг осужденных. Гонки в колонии АК-159/17 проводятся впервые.

"В первых соревнованиях за колючей проволокой приняли участие два отряда. При поддержке администрации учреждения осужденным были предоставлены различные материалы для постройки гоночных машин, в том числе и ванна", - рассказали в ДУИС.

В каждую команду вошло по пять человек. Каждый по очереди садился "за руль", а остальные участники разгонялись и толкали тарантасы. Победила команда, проехавшая наибольшее расстояние.

Заместитель начальника учреждения АК-159/17 Азат Сыздыков сообщил, что фантазию участников соревнований ничем не ограничивали. Ванну для постройки тарантаса привез один из сотрудников колонии. Она осталась ненужной после ремонта.

"Данные соревнования положительно сказываются на развитии творческого потенциала осужденных, сплоченности осужденных, что сказывается на процессе ресоциализации", - считает Азат Сыздыков.

В карагандинском департаменте утверждают, что осужденные хотят, чтобы соревнования стали ежегодными.

Отметим, в декабре 2020 года в этой же колонии слепили снеговика высотой пять метров. В этом году осужденные планировали установить рекорд и создать еще более громадного снеговика, минимум 10-12 метров.

А еще психологи учреждения применяют необычную арт-терапию для осужденных. Они обучают заключенных вязанию на спицах.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Wins (Посетители) Сегодня, 15:51
В такие моменты возникает непреодолимое желание как только возможно скрывать доходы и никаких налогов не платить. Ни копейки.
 
 

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