"Танец" двух галактик запечатлели в космосе

Телескоп Hubble снял "танец" двух спиральных галактик, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт обсерватории Европейского космического агентства (ESA).Космический телескоп Hubble запечатлел на фотографии взаимодействие двух спиральных галактик, которые расположены в созвездии Змеи. Галактики расположены на расстоянии более 100 миллионов световых лет от нашей планеты.Галактика на изображении снизу известна как NGC 5953, а галактика яйцевидной формы сверху именуется NGC 5954. Отмечается, что эти системы настолько сильно взаимосвязаны, что даже получили общее название - Arp 91.По словам ученых, две дисковые галактики, входящие в состав Arp 91, имеют так называемые выраженные спиральные рукава. Их формы кажутся очень разными, потому что они по-разному ориентированы относительно Земли.Телескоп смог получить четкое изображение структуры галактик, однако картинка полноценно не отображает их реальный вид из-за различного расположения по отношению к приборам телескопа.Предположительно, Hubble зафиксировал формирование новой структуры - эллиптической галактики. Ученые полагают, что этот процесс займет сотни миллионов лет.Ранее телескоп Hubble запечатлел необычное трио взаимодействующих галактик в космосе.