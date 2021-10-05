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"Танец" двух галактик запечатлели в космосе

Просмотров:201 Опубликовано: Сегодня, 16:11
"Танец" двух галактик запечатлели в космосе
Фото: ESA
Телескоп Hubble снял "танец" двух спиральных галактик, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт обсерватории Европейского космического агентства (ESA).

Космический телескоп Hubble запечатлел на фотографии взаимодействие двух спиральных галактик, которые расположены в созвездии Змеи. Галактики расположены на расстоянии более 100 миллионов световых лет от нашей планеты.






Галактика на изображении снизу известна как NGC 5953, а галактика яйцевидной формы сверху именуется NGC 5954. Отмечается, что эти системы настолько сильно взаимосвязаны, что даже получили общее название - Arp 91.

По словам ученых, две дисковые галактики, входящие в состав Arp 91, имеют так называемые выраженные спиральные рукава. Их формы кажутся очень разными, потому что они по-разному ориентированы относительно Земли.

Телескоп смог получить четкое изображение структуры галактик, однако картинка полноценно не отображает их реальный вид из-за различного расположения по отношению к приборам телескопа.

Предположительно, Hubble зафиксировал формирование новой структуры - эллиптической галактики. Ученые полагают, что этот процесс займет сотни миллионов лет.

Ранее телескоп Hubble запечатлел необычное трио взаимодействующих галактик в космосе.


Источник: tengrinews.kz
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