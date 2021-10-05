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Двойной удар: учёные предупреждают об опасности "твиндемии"

Просмотров:304 Опубликовано: Сегодня, 16:38
Двойной удар: учёные предупреждают об опасности "твиндемии"
Иллюстративное фото
На фоне продолжающейся пандемии коронавируса учёные предупреждают о новой опасности. Если очередная, четвёртая по счёту глобальная волна инфекции (а она уже практически неизбежна) наложится на сезон обычных простудных заболеваний вроде ОРВИ или гриппа, это может серьёзно осложнить ситуацию в здравоохранении по всему миру и обернуться десятками, а то и сотнями тысяч жертв. Насколько велика вероятность такого "двойного удара", или, как говорят на Западе, "твиндемии" (от английского слова "twins" – "двойня"), и что можно сделать, чтобы себя защитить?

Затишье перед бурей

Сезон простудных заболеваний в северном полушарии начинается, как правило, с наступлением первых холодов и продолжается почти полгода – где-то до середины марта.

Прошлый, 2020 год оказался большим исключением из этого правила. Подавляющее большинство школ было закрыто, да и взрослые преимущественно сидели по домам – так что разносить простуду и грипп было особо некому.

Например, в Соединенных Штатах, где вирус гриппа ежегодно уносит от 20 до 60 тысяч жизней, из которых по меньшей мере 200 детей, в прошлом сезоне скончался только один ребенок. В общей же сложности с сентября по март на всю 330-милионную страну больных гриппом едва набралось полторы тысячи.

Этой осенью ситуация принципиально иная. В развитых странах, где значительная часть населения уже сделала прививку от Covid-19, власти понемногу снимают ограничительные меры. Дети возвращаются в школы, взрослые – в офисы и рестораны. Неудивительно, что поползла вверх и статистика простудных заболеваний.

В России, например, заболеваемость гриппом и ОРВИ за последний месяц выросла вдвое. По данным "Роспотребназдора" на конец четверга, в 62 регионах эпидемия уже зафиксирована официально и продолжает набирать обороты.

Параллельно с этим заходит на новую волну и коронавирусная пандемия: статистика новых случаев Covid-19 в России стабильно растёт уже на протяжении трёх недель и останавливаться явно не собирается.

"Мы стоим перед угрозой эпидемии сразу двух респираторных вирусов, и в результате система здравоохранения легко может оказаться перегруженной, не справившись с потоком больных", – предупреждает профессор Медицинской школы Гарвардского университета Даниэль Соломон.

С таким прогнозом согласно большинство экспертов-эпидемиологов. По их словам, возвращение жизни в привычное русло будет неизбежно сопровождаться и возвращением привычных инфекций.

Беда не приходит одна

"Конечно, заранее нельзя быть уверенным ни в чём, но я думаю, этой зимой нас ждёт значительный рост заболеваемости и гриппом, и вирусом HRSV, поражающим нижние дыхательные пути, – говорит профессор вирусологии из Школы клеточной и молекулярной медицины Бристольского университета Дэвид Мэттьюс. – То есть к нам вот-вот вернутся сразу два вируса, задавленные прошлой зимой [ограничительными мерами]".

Тем, кто не боится сезонного гриппа и считает его относительно безопасным заболеванием, профессор Мэттьюс напоминает статистику. Ежегодно от этого "безобидного" вируса (и связанных с ним осложнений) погибает в общей сложности примерно 650 тысяч человек. Так что, по его словам, недооценивать обе эти инфекции ни в коем случае не стоит.

В группе риска – пожилые люди с хроническими заболеваниями (то есть на фоне пандемии они уязвимы дважды) и дети с не окрепшим ещё иммунитетом. В отличие от коронавируса, который в детском возрасте обычно как раз переносится относительно легко, у них намного выше шанс тяжело заболеть и попасть в больницу.

"Ребёнок, попавший с гриппом в реанимацию – обычное дело, – уверяет Дэвид Мэттьюс. – Конечно, для молодых и здоровых грипп – это, скорее, досадная неприятность: ну кто из нас не болел гриппом. Но мы знаем, что грипп ежегодно убивает десятки и сотни тысяч людей. Он убивает стариков, он убивает младенцев. Так что нам очень повезло, что от гриппа можно сделать прививку. От HRSV вот нельзя – хотя разработки вакцины ведутся уже несколько десятилетий".

Профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний Университетского колледжа Лондона и президент британской академии медицинских наук Энн Джонсон указывает на ещё одну потенциальную опасность: известно, что от года к году грипп довольно значительно мутирует. Иногда – примерно раз в 10 лет – это приводит к появлению нового, более опасного штамма. Так, например, произошло в 2009 году, когда начавшаяся в Мексике вспышка свиного гриппа переросла в глобальную эпидемию.

Хорошая новость, по её словам, заключается в том, что нового локдауна вводить не потребуется. Для борьбы с гриппом идеально подходят уже привычные нам меры: ношение масок, регулярное и тщательное мытьё рук, соблюдение социальной дистанции, а главное – вакцинация. Профессор Мэттьюс убежден: в этом году привиться от гриппа лучше даже тем, кто никогда в жизни раньше этого не делал. Чтобы по максимуму защитить не только себя самого, но и окружающих.

"Тут не о чем говорить или спорить, тут вообще нечего обсуждать, – уверяет он. – Просто пойдите и вакцинируйтесь. Я вот уже привился".

На фоне массовой вакцинации от коронавируса учёные даже провели специальное исследование, чтобы выяснить, можно ли делать обе прививки подряд с небольшим перерывом и в каком порядке они работают лучше. Ответ однозначный: можно даже прямо в один день.

Конечно, ни одна прививка не способна дать гарантированную и полную защиту от болезни, уточняет эксперт. Но вот от попадания в больницу убережёт наверняка, так что игнорировать самый эффективный из известных способов защиты ни в коем случае нельзя. А сам укол вакцины профессор Мэттьюс сравнивает с автомобильными ремнями безопасности.

"Когда вы садитесь в машину и пристёгиваете ремень – вы же делаете это не потому, что собираетесь попасть в аварию, правда? И не потому, что ремень даёт гарантию, что в случае аварии вы останетесь в живых или не получите серьёзных травм. А пристегиваетесь вы потому, что если вдруг авария всё же случится, ремень принципиально повышает ваши шансы на благополучный исход".



Источник: informburo.kz
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