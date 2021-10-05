«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 05 Октября
+14...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.64 KZT
  • €1 = 492.67 KZT
  • 1 RUB = 5.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанке по ошибке не вручили награду на конкурсе красоты в Турции

Просмотров:286 Опубликовано: Сегодня, 17:04
Казахстанке по ошибке не вручили награду на конкурсе красоты в Турции
Лаура Мухтар
Лаура Мухтар из Алматы на конкурсе красоты в Турции Miss Aura International 2021 завоевала титул "Мисс зрительских симпатий", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Но награда ей досталась не сразу. Во время торжественной церемонии финала произошел казус, когда организаторы перепутали победительниц в номинациях.





"В день финала я была готова на все 100 процентов, я завоевала сердца многих, люди даже из других стран поддерживали, болели, выкрикивали мое имя. Было очень много членов жюри, у всех мнения разделились. Во время награждения многих перепутали, называли по номерам, а оказалось, что назвали не тех. Я так и не услышала свое имя и расстроилась, так как была уверена. Многие возмущались, сами конкурсантки подходили и обнимали. Я не показывала свои слезы, поздравив победительниц, просто ушла", - рассказала девушка.

Только на следующий день утром Лауре написал главный продюсер и организатор конкурса Аднан Шекер и сообщил ей о том, что она выиграла титул "Мисс зрительских симпатий" и денежный приз.

"Я была в шоке. Сейчас узнаю, что уже назвав другую конкурсантку, они не могли изменить и оставили как есть, так как была прямая трансляция. Такого не было ни разу за историю конкурса", - поделилась она.
Но тем не менее конкурс Miss Aura International 2021 оставил у Лауры Мухтар только позитивные эмоции и полезный опыт.

"Эмоции от конкурса просто незабываемы. За 15 дней мы с участницами побывали на десяти концертах таких известных артистов, как Тимати, Баста, Morgenshtern, Светлана Лобода, Doni и других. Побывали в красивейшей Каппадокии. За это время все конкурсантки сдружились, сегодня прощальный день, и мы сейчас плачем", - отметила модель.

Отметим, что у девушки большой опыт участия в региональных и международных конкурсах. Она финалистка "Мисс Алматы-2018", где победила в двух номинациях: "Спорт-дива" и People Choice. Кроме того, Лаура завоевала титул "II вице-мисс" на конкурсе Miss USSR UK в 2019, который проходил в Лондоне. На конкурсе Miss Queen Europe-2019 в Киеве завоевала главный титул.

Девушка училась на режиссера-постановщика в Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. Сейчас Лаура является хореографом, также снимается в кино и работает моделью. Она увлекается теннисом, верховой ездой, любит читать и петь.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика