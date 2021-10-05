Казахстанке по ошибке не вручили награду на конкурсе красоты в Турции

Лаура Мухтар из Алматы на конкурсе красоты в Турции Miss Aura International 2021 завоевала титул "Мисс зрительских симпатий", передает корреспондент Tengrinews.kz.Но награда ей досталась не сразу. Во время торжественной церемонии финала произошел казус, когда организаторы перепутали победительниц в номинациях."В день финала я была готова на все 100 процентов, я завоевала сердца многих, люди даже из других стран поддерживали, болели, выкрикивали мое имя. Было очень много членов жюри, у всех мнения разделились. Во время награждения многих перепутали, называли по номерам, а оказалось, что назвали не тех. Я так и не услышала свое имя и расстроилась, так как была уверена. Многие возмущались, сами конкурсантки подходили и обнимали. Я не показывала свои слезы, поздравив победительниц, просто ушла", - рассказала девушка.Только на следующий день утром Лауре написал главный продюсер и организатор конкурса Аднан Шекер и сообщил ей о том, что она выиграла титул "Мисс зрительских симпатий" и денежный приз."Я была в шоке. Сейчас узнаю, что уже назвав другую конкурсантку, они не могли изменить и оставили как есть, так как была прямая трансляция. Такого не было ни разу за историю конкурса", - поделилась она.Но тем не менее конкурс Miss Aura International 2021 оставил у Лауры Мухтар только позитивные эмоции и полезный опыт."Эмоции от конкурса просто незабываемы. За 15 дней мы с участницами побывали на десяти концертах таких известных артистов, как Тимати, Баста, Morgenshtern, Светлана Лобода, Doni и других. Побывали в красивейшей Каппадокии. За это время все конкурсантки сдружились, сегодня прощальный день, и мы сейчас плачем", - отметила модель.Отметим, что у девушки большой опыт участия в региональных и международных конкурсах. Она финалистка "Мисс Алматы-2018", где победила в двух номинациях: "Спорт-дива" и People Choice. Кроме того, Лаура завоевала титул "II вице-мисс" на конкурсе Miss USSR UK в 2019, который проходил в Лондоне. На конкурсе Miss Queen Europe-2019 в Киеве завоевала главный титул.Девушка училась на режиссера-постановщика в Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. Сейчас Лаура является хореографом, также снимается в кино и работает моделью. Она увлекается теннисом, верховой ездой, любит читать и петь.