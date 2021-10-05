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"Казашкам нужно законодательно разрешить двух мужей" - заявила психолог

Просмотров:443 Опубликовано: Сегодня, 17:50
"Казашкам нужно законодательно разрешить двух мужей" - заявила психолог
Фото - Открытые источники
Психолог Серикгуль Сали также сказала, что у каждого должно быть базовое психологическое образование.

Эксперт отметила, что мужчинам также нужно разрешить двоеженство, сообщает медиа-портал Сaravan.kz со ссылкой на "Алаш айнасы". Об этом эксперт высказалась на YouTube-канале "Нартай ньюс".

- Следует принять закон, согласно которому у каждой женщины могут быть два мужа, а у каждого мужчины - две жены. Женщина должна быть полностью обеспечена. Как ни посмотри, не у всех мужчин есть такие возможности. Зато два супруга смогут поддержать женщину, - сказала психолог.

Кроме того, она высказалась по поводу модернизации образования.

- Сто лет назад мы были совершенно неграмотны в казахском языке и математике. Но нас заставили изучить эти предметы. В течение 11 лет мы изучаем эти предметы, но далеко не все знают их на экспертном уровне. При этом они нужны, чтобы жить в современном обществе. Так же и в психологии есть базовые вещи, которые нужно знать всем.

Психология может дать основные знания об отношениях между мужчиной и женщиной, инстинктах, материнстве, отцовстве. Не передав эти знания народу, не подарив понимание, мы не сможем построить общество счастливых людей.

Например, я утка и хочу, чтобы все жили, как утки. А если я орел, я удивляюсь, почему не все живут по-орлиному. Чтобы избавиться от таких взглядов, и нужна психология, - сказала Сали.

Активист Амир Мауленов также высказался в пользу многоженства, но без многомужества.

- Блуд процветает из-за распущенности девушек. Чтобы справиться с этим и не допустить супружеской измены, парням нужно брать побольше жен. Эта свобода нужна прежде всего женщинам. Традиция многоженства существует в Казахстане издавна. Это также допустимо с религиозной точки зрения. Многоженство следует рассматривать как казахстанский бренд. Это должно быть особенностью казахского народа, - сказал Мауленов.


Источник: caravan.kz
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Комментарии ( 3 )

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babe (Посетители) Сегодня, 19:18
Не сходить бы к психиатру этому «психологу»
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 19:00
Куда катится этот МИР?
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:18
А лучше три мужа, чего уж мелочиться.
Гулять так гулять. uhmylka
Отцовство детей, правда, без генетической экспертизы трудно будет устанавливать.
Хотя это и не нужно, ведь все из одной семьи.
У этого психолога, похоже, мужа нет.
 
 

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