"Казашкам нужно законодательно разрешить двух мужей" - заявила психолог

Психолог Серикгуль Сали также сказала, что у каждого должно быть базовое психологическое образование.



Эксперт отметила, что мужчинам также нужно разрешить двоеженство, сообщает медиа-портал Сaravan.kz со ссылкой на "Алаш айнасы". Об этом эксперт высказалась на YouTube-канале "Нартай ньюс".



- Следует принять закон, согласно которому у каждой женщины могут быть два мужа, а у каждого мужчины - две жены. Женщина должна быть полностью обеспечена. Как ни посмотри, не у всех мужчин есть такие возможности. Зато два супруга смогут поддержать женщину, - сказала психолог.



Кроме того, она высказалась по поводу модернизации образования.



- Сто лет назад мы были совершенно неграмотны в казахском языке и математике. Но нас заставили изучить эти предметы. В течение 11 лет мы изучаем эти предметы, но далеко не все знают их на экспертном уровне. При этом они нужны, чтобы жить в современном обществе. Так же и в психологии есть базовые вещи, которые нужно знать всем.



Психология может дать основные знания об отношениях между мужчиной и женщиной, инстинктах, материнстве, отцовстве. Не передав эти знания народу, не подарив понимание, мы не сможем построить общество счастливых людей.



Например, я утка и хочу, чтобы все жили, как утки. А если я орел, я удивляюсь, почему не все живут по-орлиному. Чтобы избавиться от таких взглядов, и нужна психология, - сказала Сали.



Активист Амир Мауленов также высказался в пользу многоженства, но без многомужества.



- Блуд процветает из-за распущенности девушек. Чтобы справиться с этим и не допустить супружеской измены, парням нужно брать побольше жен. Эта свобода нужна прежде всего женщинам. Традиция многоженства существует в Казахстане издавна. Это также допустимо с религиозной точки зрения. Многоженство следует рассматривать как казахстанский бренд. Это должно быть особенностью казахского народа, - сказал Мауленов.

