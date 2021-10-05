Врач рассказал, какая частота дыхания указывает на COVID-19

Вовремя узнать о заражении COVID-19 поможет наблюдение за частотой дыхания, так как потеря обоняния уже не является обязательным симптомом заболевания. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, сообщает Tengrinews.kz.



Медик отметил, что потеря обоняния была одним из самых частых симптомов ковида еще год назад. Однако с распространением новых штаммов коронавируса потеря обоняния встречается реже, чем раньше, а повышение температуры и кашель не обязательно указывают на болезнь.



По словам иммунолога, сейчас диагностика коронавирусной инфекции стала серьезной проблемой из-за того, что "картинка изменилась".



"Каких-то определенных симптомов, какие раньше были, допустим, при штамме "альфа" (британский штамм коронавируса - прим.), сейчас уже нет. Год назад у нас был ярко выраженный симптом - потеря обоняния, а сейчас это реже встречается", - сказал Болибок.



Единственный способ диагностики COVID-19 до анализов и использования специальной аппаратуры - это послушать дыхание человека, заявил специалист. Если в состоянии покоя происходит больше 20 вдохов в минуту, то это повод обратиться к врачу.



"Самое главное, на что надо обращать внимание, - это если человек начинает задыхаться. Если появляется одышка, то это самый опасный симптом. Просто надо помнить, что если человек тяжести не таскает и не нервничает, то частота его дыхания не должна превышать 20 вдохов в минуту. Если человек спокойно сидит, но дышит чаще, значит, что-то не в порядке с его легкими. Это говорит о том, что надо срочно обращаться к врачу", - объяснил собеседник издания.