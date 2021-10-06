Обновились данные по распространению коронавируса в Казахстане

За прошедшие сутки (5 октября) в Казахстане зарегистрировано 1 828 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовала Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19, передает Tengrinews.kz.

⠀

Всего в стране подтверждено 896 162 случая, из них за сутки:



в городе Нур-Султане – 290,

в городе Алматы – 419,

в городе Шымкенте – 73,

в Акмолинской области – 56,

в Актюбинской области – 70,

в Алматинской области – 145,

в Атырауской области – 46,

в ВКО – 87,

в Жамбылской области – 43,

в ЗКО – 51,

в Карагандинской области – 169,

в Костанайской области – 101,

в Кызылординской области – 32,

в Мангистауской области – 6,

в Павлодарской области – 120,

в СКО – 98,

в Туркестанской области – 22.



В то же время в республике 3 307 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:



в городе Нур-Султане - 478,

в городе Алматы - 975,

в городе Шымкенте - 81,

в Акмолинской области - 148,

в Актюбинской области - 340,

в Алматинской области - 35,

в Атырауской области - 109,

в ВКО - 189,

в Жамбылской области - 56,

в ЗКО - 37,

в Карагандинской области - 175,

в Костанайской области - 133,

в Кызылординской области – 76,

в Мангистауской области - 40,

в Павлодарской области - 240,

в СКО - 163,

в Туркестанской области - 32.



Всего в стране выздоровело 835 805 человек от COVID-19.