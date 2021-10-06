Обновились данные по распространению коронавируса в Казахстане

За прошедшие сутки (5 октября) в Казахстане зарегистрировано 1 828 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовала Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19, передает Tengrinews.kz. ⠀ Всего в стране подтверждено 896 162 случая, из них за сутки:
в городе Нур-Султане – 290, в городе Алматы – 419, в городе Шымкенте – 73, в Акмолинской области – 56, в Актюбинской области – 70, в Алматинской области – 145, в Атырауской области – 46, в ВКО – 87, в Жамбылской области – 43, в ЗКО – 51, в Карагандинской области – 169, в Костанайской области – 101, в Кызылординской области – 32, в Мангистауской области – 6, в Павлодарской области – 120, в СКО – 98, в Туркестанской области – 22.
В то же время в республике 3 307 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в городе Нур-Султане - 478, в городе Алматы - 975, в городе Шымкенте - 81, в Акмолинской области - 148, в Актюбинской области - 340, в Алматинской области - 35, в Атырауской области - 109, в ВКО - 189, в Жамбылской области - 56, в ЗКО - 37, в Карагандинской области - 175, в Костанайской области - 133, в Кызылординской области – 76, в Мангистауской области - 40, в Павлодарской области - 240, в СКО - 163, в Туркестанской области - 32.
Всего в стране выздоровело 835 805 человек от COVID-19.
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