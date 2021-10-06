Пограничники нашли тайники с черной икрой стоимостью 55 миллионов рублей

В поселке Маго в Хабаровском крае обнаружили два тайника, в которых были контейнеры с икрой осетровых видов рыб общим весом свыше 170 килограммов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Уточняется, что в схронах находилось свыше 340 пластиковых емкостей с черной икрой. Также были изъяты приспособления для изготовления деликатеса. Ущерб, нанесенный двумя браконьерами, оценивается в 55 миллионов рублей.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконных добыче и обороту особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России.
В 2017 году в Хабаровском крае осудили четырех местных жителей за перевозку в катафалке полутонны черной икры и ее незаконную продажу. Их признали виновными в незаконном обороте водных биоресурсов и назначили наказание от 2,5 до 5 лет в колонии. Также суд взыскал с них ущерб, нанесенный государству, в размере 4,1 миллиона рублей.
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