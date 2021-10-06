На русском только при необходимости - в Казахстане изменят закон о визуальной информации

НУР-СУЛТАН, 6 окт — Sputnik. В Казахстане все вывески, объявления о рекламе, ценники, меню, указатели и другие объекты должны быть на казахском языке. На русском – "при необходимости", заявил депутат, член комитета по социально-культурному развитию мажилиса парламента Казахстана Берик Абдыгалиулы.
Соответствующие поправки внесены в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации", который был одобрен в первом чтении в феврале.
"Сегодня проблема госязыка волнует всех. Среди них одна из наиболее часто поднимаемых нашими избирателями – это неграмотное изложение текста визуальной информации на казахском языке, а в некоторых случаях даже отсутствие информации на казахском языке. С учетом этого вводится конкретное требование, а именно: внесены поправки, направленные на изложение традиционных исторически сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, населенных пунктов, а также других географических объектов на госязыке, изложение бланков и вывесок негосударственных организаций. И только при необходимости на русском и других языках", - рассказал Берик Абдыгалиулы на пленарном заседании мажилиса.
Поправки предполагают, что надписи на дорожных знаках, рекламные объявления, ценники, меню, указатели и другая визуальная информация должны быть изложены на казахском языке.
Кроме этого, в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения вносится дополнение в части изложения всех текстов, инструкций, маркировки, стикеров, лекарственных средств и медицинских изделий с соблюдением аутентичности норм типографии в соответствии с требованиями закона "О языках в Республике Казахстан".
"Хочу еще сказать о своих надеждах на то, что эти поправки приблизят нас на один шаг к решению проблем статуса госязыка, который все чаще поднимается в обществе, в СМИ и социальных сетях. Мы считаем, что эти предложения позволят усилить ответственность каждого гражданина, особенно предпринимателей", - сказал депутат.
Он отметил, что название данного законопроекта предлагают изменить на "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности". Это связано с новыми нормами, предусматривающими совершенствование законодательства в религиозной сфере.
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