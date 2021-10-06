Сотрудник полиции насмерть сбил 22-летнего жителя Усть-Каменогорска

В ночь с 1-го на 2-е октября на 25 километре трассы Семей-Усть-Каменогорск сбили молодого человека, который от полученных телесных повреждений скончался, передает ИА «NewTimes.kz».



На странице «Дорожный контроль» в Facebook пользователь поделился подробностями произошедшей трагедии. Парень за рулем BMW E34 выехал из Семея в Усть-Каменогорск, с ним в салоне были еще трое друзей. На 25-м километре у них лопнуло колесо, поэтому им пришлось остановиться, снять его и починить.



Далее очевидцы рассказали, что парень присел и стал его прикручивать, двое друзей стояли рядом. В это время на большой скорости проехала белая Lada Priora и сбила его с такой силой, что парня откинуло на 10 метров от его автомобиля. Водитель Lada притормозил, но, когда друзья парня побежали к нему, уехал с места происшествия.



Ребята вызвали полицию и «скорую», а пока те ехали, пересняли видео с регистратора на телефон и успели отправить общим знакомым. Позже, по их словам, этот телефон и регистратор у них изъяли полицейские Семея, а потом сообщили, что там никаких видеозаписей нет. Также стражи порядка озвучили версию, что кто-то из ребят толкнул его под колеса.



«Александр пришел в себя в больнице, но не выжил. В заключении врачей указано, что у него разрыв печени, перелом ног и в целом травмы, не совместимые с жизнью», — рассказывают его друзья.

В департаменте полиции подтвердили, что участник ДТП — водитель Lada Priora действительно являлся сотрудником полиции, который уволен из ОВД по отрицательным мотивам.



По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».



В настоящее время в рамках расследования назначены необходимые судебные экспертизы, записи с видеорегистраторов изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.



«Руководство департамента полиции встретилось с родственниками погибшего, выразили соболезнования, ход расследования находится на контроле, будет дана принципиальная − законная оценка», — говорится в сообщении правоохранителей.



Иная информация в соответствии со статьей УПК РК разглашению не подлежит.