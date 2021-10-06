Цой о поставке вакцины Pfizer: Подписан финальный контракт

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о подписании финального контракта с Pfizer о поставке четырех миллионов доз вакцины от коронавируса в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"По Pfizer мы подписали финальный контракт, определенная процедура компании Pfizer есть, там несколько различных документов. Порядка четырех миллионов доз планируется поставить у нас. Поставка ожидается, я думаю, в ближайшее время, в четвертом квартале мы получим. Соответственно, будет вся холодовая цепь выдержана. Уже сейчас на этапе поставки у нас холодильное оборудование, которое в каждом регионе Казахстана будет. Оно будет соответствовать нужному режиму - минус 80", - сказал министр на брифинге СЦК.



По его словам, будут созданы все условия для вакцинации казахстанцев Pfizer.



"Сами пункты вакцинации организованы. Принцип аналогичный, единственная разница в режиме хранения, в температуре. Поэтому здесь дополнительное оборудование будет установлено во всех регионах. Я думаю, к моменту поставки вакцины у нас готова будет холодовая цепь уже на другие вакцины. И в будущем это позволит нам иметь свою многоступенчатую возможность содержания вакцин при различных температурах, которые вакцины сейчас разрабатываются в мире. У нас будет возможность хранить любые вакцины внутри страны", - добавил Алексей Цой.



Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют провести вакцинацию детей от 12 до 18 лет. Речь также идет об использовании препарата Pfizer, поставки которого, как отметила глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова, ожидаются в Казахстан в четвертом квартале текущего года.



Министр здравоохранения Алексей Цой со своей стороны подчеркнул, что вакцинация детей в Казахстане будет исключительно добровольной - с правом выбора родителей.