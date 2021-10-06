Почему медикам отменили надбавки, объяснил Цой

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой назвал причины отмены надбавок медикам за риск заражения коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На брифинге журналисты спросили, не считает ли глава Минздрава отмену надбавок преждевременной.



"Решение (о выплате надбавок. - Прим.) было принято после объявления чрезвычайного положения у нас в стране. Этот период прошел в прошлом году. Несмотря на это, государство пошло навстречу и продлевало эти выплаты. У нас не было достаточного количества средств индивидуальной защиты, когда лекарства были в дефиците, были проблемы с новым оборудованием, госпиталями, системами очистки воздуха, все это мы построили. Скорой помощью оснастили регионы, обеспечили полностью потребность в лекарствах. Самое главное - мы вакцинировали всех наших медицинских работников. Они у нас на 99 процентов вакцинированы все", - ответил Цой.



Выплаты медработникам выделялись в связи с высоким риском заражения в прошлом году, подчеркнул он.



"То есть сейчас они защищены, сейчас медработники имеют возможность защиты. Раньше не было возможности, и вакцинации не было. Это была беспроцентная поддержка. Глава государства отметил, что возможности у государства не бездонные", - сообщил Алексей Цой.



При этом в стране обсуждается вопрос денежного стимулирования, которое заменит надбавки.



"Возможно, заработная плата не будет именно того уровня (во время пика пандемии. - Прим.), но она будет постоянной, независимо от того, будет ли коронавирус", - добавил министр здравоохранения.



По его словам, медработники, работающие в опасных зонах с опасными инфекциями, будут получать доплаты. Сейчас отрабатываются подходы по установлению коэффициентов.



"С Министерством финансов отрабатываем. Есть у нас уже наработанные подходы. Но самое главное, что у медработников в 2,5 раза зарплаты повысятся. Общий уровень зарплат у медиков - до 500 тысяч в среднем. Поэтапно каждый год мы на 30 процентов повышаем зарплаты. Уровень заработной платы врачей выйдет на достаточный уровень. Это будет системный подход, независимо от коронавируса. Это постоянные меры. Мы более подготовлены сейчас, чем были год назад", - заключил глава Минздрава.



С 1 октября медикам, работающим в группах риска в борьбе с пандемией, отменены надбавки за риск заражения коронавирусом. Как заявлял ранее вице-премьер Ералы Тугжанов, взамен будет увеличена зарплата врачам по приоритетным специальностям и медицинскому персоналу по девяти категориям.