Вопрос не требует спешки - Цой о ревакцинации

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, когда в Казахстане может начаться ревакцинация населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Сейчас изучаются подходы. Казахстан вошел в группу высокого уровня европейского региона ВОЗ, в рабочую группу, которая сейчас занимается стандартами в европейском регионе. Было предварительное заключение, что нужно делать ревакцинацию с осторожностью. При этом в первую очередь вакцинировать уязвимые группы населения, работников первой линии и тех граждан, у которых отсутствуют антитела. Сейчас по кратности, по тому, какие вакцины нужно делать, в какой дозировке, уже идет рассмотрение на нашей внутренней комиссии по иммунизации", - сообщил Алексей Цой на брифинге в СЦК.
По его словам, в ближайшее время на заседании Межведомственной комиссии будут представлены предложения, параметры для утверждения программы ревакцинации.
"Мы очень внимательно следим за миром. Подходы везде разные. Но в целом есть общая динамика в том, что от 6 до 9 месяцев ревакцинация запускается во многих странах. Прежде всего она началась в тех странах, в которых вакцинация началась в прошлом году. Сейчас уже больше девяти месяцев прошло с момента второй вакцинации в этих странах", - отметил министр.
Он подчеркнул, что в Казахстане это время подойдет к ноябрю-декабрю 2021 года.
"Сейчас есть время. Мы должны получить определенный опыт, который есть в мире. (...) Думаю, что в ближайшее время у нас будут уже четкие ориентиры, как мы будем это делать, какими вакцинами, в какие сроки. Вопрос не требует спешки. Нужно все очень грамотно взвесить, проверить источники данных, международный опыт. В ближайшее время мы озвучим", - заключил он.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.