Вопрос не требует спешки - Цой о ревакцинации

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, когда в Казахстане может начаться ревакцинация населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Сейчас изучаются подходы. Казахстан вошел в группу высокого уровня европейского региона ВОЗ, в рабочую группу, которая сейчас занимается стандартами в европейском регионе. Было предварительное заключение, что нужно делать ревакцинацию с осторожностью. При этом в первую очередь вакцинировать уязвимые группы населения, работников первой линии и тех граждан, у которых отсутствуют антитела. Сейчас по кратности, по тому, какие вакцины нужно делать, в какой дозировке, уже идет рассмотрение на нашей внутренней комиссии по иммунизации", - сообщил Алексей Цой на брифинге в СЦК.



По его словам, в ближайшее время на заседании Межведомственной комиссии будут представлены предложения, параметры для утверждения программы ревакцинации.



"Мы очень внимательно следим за миром. Подходы везде разные. Но в целом есть общая динамика в том, что от 6 до 9 месяцев ревакцинация запускается во многих странах. Прежде всего она началась в тех странах, в которых вакцинация началась в прошлом году. Сейчас уже больше девяти месяцев прошло с момента второй вакцинации в этих странах", - отметил министр.



Он подчеркнул, что в Казахстане это время подойдет к ноябрю-декабрю 2021 года.



"Сейчас есть время. Мы должны получить определенный опыт, который есть в мире. (...) Думаю, что в ближайшее время у нас будут уже четкие ориентиры, как мы будем это делать, какими вакцинами, в какие сроки. Вопрос не требует спешки. Нужно все очень грамотно взвесить, проверить источники данных, международный опыт. В ближайшее время мы озвучим", - заключил он.

