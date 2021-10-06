Брат Альберта Линдера: мы месяцами не ходили домой, чтобы скрыть синяки от побоев

Семен Линдер отметил, что покончившего жизнь самоубийством Альберта уже не вернуть, но изменить все ради будущего поколения - можноАЛМАТЫ, 6 окт — Sputnik. Брат погибшего казахстанского тяжелоатлета Альберта Линдера - Семен Линдер обратился казахстанцам через Instagram, напрямую обвинив старшего тренера мужской сборной Казахстана Сергея Седова в физическом и психологическом насилии и шантаже."Брата уже не вернуть. В первую очередь я хочу донести до людей, которые не в курсе и понятия не имеют об этой трагедии. Седов - тот самый НеТренер, который сломал жизнь и психику не одному спортсмену, а многим (...) он причинял боль, унижал, избивал детей, психологически давил, оскорблял публично, переходил на личное, угрожал и по сей день угрожает через других, что перекроет кислород, запугивал, забирал деньги, запрещал общаться между собой", - написал он в своем Instagram, добавив, что многие до сих пор боятся об этом сказать.По его словам, тренер на людях показывал себя хорошо, но с воспитанниками обращался по-другому."Спрашиваете вы, почему столько терпели и молчали? С самого детства это продолжалось: жили мы не дома, а в спортшколе-интернате, там же учились и тренировались, у каждого была одна цель — добиться чего-то в спорте. Назад дороги не было, так как не хотели сидеть на шее у родителей, а, наоборот, хотели помогать им, хотели быть самостоятельными! Мы осознавали уже это на тот момент", - написал Семен Линдер.Он рассказывает: несмотря на то, что спортшкола находится в том же городе, что и их дом, в 10 минутах ходьбы, они с братом не появлялись дома месяцами, чтобы родители не увидели синяки от побоев тренера."Чтобы вы понимали: даже если ты уронил штангу, он начинал избивать. Не наказывать, а действительно избивать, через это прошел каждый из нас! Он за все избивал и постоянно унижал. Родителям всегда говорили, что все хорошо у нас. Да тогда и понятия были другие: если нажаловался, значит - терпила (тот, который жалуется)", - добавил Семен Линдер.Он подчеркивает, что не стал бы кого-то винить в смерти своего брата без причины."Мы добиваемся одного - это справедливости, чтобы виновные понесли наказание. Альберт хотел одного: это справедливости, он был честным, он не пошел на их грязные условия ради своей мечты, а отказался от нее... Еще раз повторю: брата не вернуть! Но изменить все ради будущего поколения можно. Я надеюсь на ваше понимания и поддержку", - обратился к читателям Семен Линдер.О смерти казахстанского тяжелоатлета, многократного чемпиона Казахстана и чемпиона Азии Альберта Линдера стало известно 17 сентября. 25-летний спортсмен покончил с собой.После этого некоторые спортсмены, которые тренировались вместе с Альбертом, демонстративно выкинули свои медали. Затем казахстанские спортсмены организовали пресс-конференцию, на которой рассказали о физическом и психологическом насилии со стороны тренеров, об отъеме денег и о подмене допинг-проб.В Федерации тяжелой атлетики страны проводят расследование по этому поводу, но еще до оглашения результатов там ответили на ряд вопросов Sputnik.Также стало известно, что после скандальной пресс-конференции от сборной временно отстранили старшего тренера у мужчин Сергея Седова.