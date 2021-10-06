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Найдена мертвой директор павлодарского филиала банка RBK

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:32
Найдена мертвой директор павлодарского филиала банка RBK

Фото со страницы Евгении Байсариной в Facebook
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Найдена мертвой директор павлодарского филиала банка RBK
сегодня, 01:41


Фото со страницы Евгении Байсариной в Facebook
В Павлодаре расследуют дело о гибели директора филиала банка RBK. По версии следствия, женщина выпрыгнула с балкона на восьмом этаже. Полицейские ведут досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства", передает корреспондент Tengrinews.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции Павлодарской области, женщину нашли мертвой утром 5 октября.

"В Павлодаре на козырьке магазина, расположенного в доме по улице Бектурова, 50/1, обнаружено тело горожанки 1972 года рождения, которая покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона восьмого этажа. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК. Назначены экспертизы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Санкция статьи "Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего" предусматривает ограничение либо лишение свободы на срок до трех лет.

Информацию о том, что погибшая 49-летняя женщина возглавляла филиал Bank RBK в Павлодаре, официально подтвердили в банке.

"АО Bank RBK с прискорбием сообщает о безвременном уходе из жизни директора филиала в городе Павлодаре. Руководство и коллектив выражают глубокие соболезнования родным и близким нашей коллеги в связи с этой невосполнимой утратой и окажут ее семье необходимую материальную поддержку", - говорится в официальном комментарии банка, опубликованном в одном из пабликов.

При этом в банке попросили пользователей не делать поспешных выводов. "Банк оказывает полное содействие следствию в работе по установлению причин произошедшего. До окончания этой работы банк просит воздержаться от распространения непроверенной информации", - сообщили в банке.

Найдена мертвой директор павлодарского филиала банка RBK


О смерти директора филиала банка на своей странице в Instagram написал известный казахстанский журналист Салауат Игликов.

"Сегодня многие знакомые с утра сообщали о безвременной кончине Евгении Байсариной. Ну не мог человек, которого я лично знал как очень позитивного и жизнерадостного, заботящегося и любящего своих детей, пойти на такой шаг. Это был шок. Она работала директором филиала одного из банков, всегда приветливая, и все всегда только хорошо отзывались о ней.

Думаю, что многие, кто ее знал, тоже не поверили.. Но вечером появился официальный комментарий полиции... Женя, прощайте... Царствия вам небесного..." - говорится в посте.


Источник: Tengrinews
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