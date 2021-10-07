2063 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2063 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
Из них:
в Нур-Султане – 281, в Алматы – 423, в Шымкенте – 68, в Акмолинской области – 67, в Актюбинской области – 111, в Алматинской области – 197, в Атырауской области – 51, в Восточно-Казахстанской области – 140, в Жамбылской области – 46, в Западно-Казахстанской области – 70, в Карагандинской области – 172, в Костанайской области – 97, в Кызылординской области – 39, в Мангистауской области – 10, в Павлодарской области – 140, в Северо-Казахстанской области – 108, в Туркестанской области – 43.
Всего с начала пандемии в стране подтверждено 898 225 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В то же время в стране 2646 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки:
в Нур-Султане - 356, в Алматы - 624, в Шымкент - 165, в Акмолинской области - 133, в Актюбинской области - 10, в Алматинской области - 367, в Атырауской области - 102, в ВКО - 233, в Жамбылской области - 21, в ЗКО - 105, в Карагандинской области - 164, в Костанайской области - 126, в Кызылординской области – 25, в Мангыстауской области - 25, в Павлодарской области - 74, в СКО - 93, в Туркестанской области - 23.
Всего с начала пандемии в стране 838 451 человек выздоровели от COVID-19.
Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о подписании финального контракта с Pfizer о поставке четырех миллионов доз вакцины от коронавируса в Казахстан.
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