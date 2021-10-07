2063 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2063 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Из них:



в Нур-Султане – 281,

в Алматы – 423,

в Шымкенте – 68,

в Акмолинской области – 67,

в Актюбинской области – 111,

в Алматинской области – 197,

в Атырауской области – 51,

в Восточно-Казахстанской области – 140,

в Жамбылской области – 46,

в Западно-Казахстанской области – 70,

в Карагандинской области – 172,

в Костанайской области – 97,

в Кызылординской области – 39,

в Мангистауской области – 10,

в Павлодарской области – 140,

в Северо-Казахстанской области – 108,

в Туркестанской области – 43.



Всего с начала пандемии в стране подтверждено 898 225 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



В то же время в стране 2646 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки:



в Нур-Султане - 356,

в Алматы - 624,

в Шымкент - 165,

в Акмолинской области - 133,

в Актюбинской области - 10,

в Алматинской области - 367,

в Атырауской области - 102,

в ВКО - 233,

в Жамбылской области - 21,

в ЗКО - 105,

в Карагандинской области - 164,

в Костанайской области - 126,

в Кызылординской области – 25,

в Мангыстауской области - 25,

в Павлодарской области - 74,

в СКО - 93,

в Туркестанской области - 23.



Всего с начала пандемии в стране 838 451 человек выздоровели от COVID-19.



Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о подписании финального контракта с Pfizer о поставке четырех миллионов доз вакцины от коронавируса в Казахстан.

