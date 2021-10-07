Что изменится в пенсионной системе Казахстана, рассказали в Минтруда

В Казахстане разработаны поправки по улучшению действующей модели пенсионной системы до 2030 года. В Минтруда подробно рассказали о том, что изменится для пенсионеров Казахстана, передает Tengrinews.kz.



Одно из главных изменений в новой системе - переход от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии с 2028 года. Директор департамента политики соцстрахования, базового социального и пенсионного обеспечения Минтруда Виктория Шегай рассказала, чем новый механизм лучше действующего.



Увеличение минимального порога



По словам Виктории Шегай, при переходе к минимально гарантированной пенсии увеличится минимальный порог этой выплаты для всех пенсионеров.



"Если сегодня размер базовой пенсии на минимальном уровне составляет 54 процента от прожиточного минимума, около 18 500 тенге сегодня, то при переходе к минимально гарантированной пенсии минимальный порог увеличивается до 70 процентов от величины прожиточного минимума, около 24 тысяч тенге", - объяснила представитель Минтруда.



Сокращение минимального стажа для участия в пенсионной системе



По действующей системе минимальный стаж участия в пенсионной системе - 10 лет, по новой системе стаж участия снизится до 5 лет.



"На уровне 70 процентов от величины прожиточного минимума будут получать те пенсионеры, у которых нет стажа либо этот стаж составляет менее 5 лет. За каждый год сверх установленного стажа размер пенсии увеличивается на 2 процента", - рассказала директор департамента Минтруда.



Отмена максимального ограничения размера пенсии



Если базовая пенсия сегодня ограничивается 100 процентами от величины прожиточного минимума, то при переходе к минимально гарантированной пенсии предлагается не устанавливать верхний предел.



"То есть за каждый год, который проработал человек сверх пяти лет, размер этой пенсии предлагается увеличивать на 2 процента и без ограничений. Если человек проработал, скажем, 20 лет, то сегодня он получает порядка 74 процентов от прожиточного минимума - около 25,5 тысячи тенге. При переходе на систему минимальной гарантированной пенсии с таким же стажем человек будет получать 100 процентов от прожиточного минимума. На сегодняшний день это 34 302 тенге", - поделилась директор департамента Минтруда.



Право отложенного выхода на пенсию



В концепции модернизации пенсионной системы до 2030 года также предполагается предоставить казахстанцам право "отложенного выхода на пенсию". Сегодня трудовой стаж рассчитывается до момента достижения человеком пенсионного возраста (для мужчин - 63 года, для женщин - 60 лет). При переходе на новую систему предлагается, чтобы этот стаж не ограничивался возрастом выхода на пенсию.



"Если человек не обратился за пенсией и продолжает работать после достижения пенсионного возраста, скажем, проработал еще два года, то размер его минимальной гарантированной пенсии должен увеличиться на четыре процента - по два процента за каждый год сверх того, что он проработал, достигнув пенсионного возраста", - рассказала Виктория Шегай.



Обязательные пенсионные взносы работодателей



Еще одно направление модернизации - введение пятипроцентных обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ работникам за счет средств работодателей с 2023 года.



Виктория Шегай отметила, что это изменение предусматривалось еще с 2018 года, однако отложилось до 2020 года из-за роста нагрузки на фонд оплаты труда для работодателя в связи с введением обязательного социального медицинского страхования. В 2020 году введение пятипроцентных взносов отложили на 2023 год из-за экономических последствий COVID-19.



"Фактически введение пятипроцентных взносов работодателя завершает формирование в Казахстане многоуровневой сбалансированной пенсионной системы, которая основывается не только на ответственности государства и работника за обеспечение пенсионного будущего казахстанцев, но и на ответственности самого работодателя. Это, в принципе, и есть повсеместная международная практика", - подчеркнула она.



В качестве сравнения директор департамента Минтруда привела пример России, где взнос работодателя в пенсионную систему соцстрахования сегодня составляет 22 процента.



Пенсионный аннуитет



Пенсионные аннуитеты заключаются между вкладчиком ЕНПФ и страховой организацией. Это значит, что, заключив договор пенсионного аннуитета и передав компании по страхованию жизни определенную сумму своих пенсионных накоплений, граждане получают право на ежемесячные аннуитетные пенсионные выплаты.



По словам Шегай, если ранее размер аннуитетной пенсионной выплаты устанавливался не ниже размера минимальной пенсии (около 43 тысяч тенге на сегодняшний день), то сегодня размер минимальной аннуитетной выплаты снижен до 70 процентов к величине прожиточного минимума (около 24 тысяч тенге на сегодняшний день).



"Что это нововведение привнесло в жизнь казахстанцев? Во-первых, пенсионный аннуитет стал более доступным, за счет того, что этот договор можно заключать с 45-летнего возраста. При этом выплата может начать осуществляться с 55 лет. Размер страховой премии, которую выплачивает человек из своих пенсионных накоплений в страховую компанию, стал более доступным. Если раньше размер страховой премии для мужчины 55 лет составлял порядка 13 миллионов тенге, то сегодня он составляет от 7 до 7,7 миллиона тенге", - заявила директор департамента Минтруда.



Защита пенсионных накоплений от инфляции



Виктория Шегай отметила, что ежегодно размеры солидарной пенсии индексируются на 2 процента сверх уровня прогнозируемой инфляции, размеры базовой пенсии индексируются в соответствии с ростом прожиточного минимума или на уровень прогнозной инфляции.



"При этом размер базовой пенсии, это в соответствии с законом уже республиканской пенсии, соответствует росту величины прожиточного минимума и составляет с начала этого года соответственно 7 и 5 процентов", - заключила Виктория Шегай.













