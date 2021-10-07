Главный санврач Казахстана подписал новое постановление

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Постановление № 45 от 6 октября вносит изменения в постановление "О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан".



Согласно постановлению, в Казахстане признают паспорта и справки о вакцинации граждан следующих стран: Аргентинской Республики, Венгрии, Грузии, Исламской Республики Иран, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова, Республики Сан-Марино, Кыргызской Республики, Монголии, Таиланда, Турецкой Республики и Эстонской Республики.



Напомним, что в июле 2021 года Казахстан признал паспорта вакцинации Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызской Республики и Республики Молдова.