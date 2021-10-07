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Казахстанцы будут ездить в автобусах по электронным билетам

Просмотров:476 Опубликовано: Сегодня, 10:13
Казахстанцы будут ездить в автобусах по электронным билетам
Фото: zakon.kz
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК приказом от 4 октября 2021 года внес изменения в Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, сообщает zakon.kz.

Если пассажир приобрел электронный проездной документ (билет), то достаточным основанием для права воспользоваться поездкой являются электронный проездной билет или документ, удостоверяющий личность, в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов, при этом проездной документ в бумажной форме не выдается, - говорится в документе.

При этом оплата проезда и провоза багажа по маршрутам международных, междугородных межобластных, межрайонных (междугородных внутриобластных) автомобильных перевозок пассажиров и багажа принимается автовокзалами, автостанциями, пунктами обслуживания пассажиров, а также агентствами или информационными системами по продаже электронных билетов и осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность пассажира, в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов.

Посадка пассажиров осуществляется путем сверки фамилии, имени и отчества указанных в билете с документом, удостоверяющего личность пассажира, в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов.

Изменения затронули и работу водителей, в том числе такси.

Они должны проходить предрейсовое и послерейсовое медицинское освидетельствование не ранее, чем за 30 минут до выхода в рейс (в смену) и не позднее 30 минут после завершения рейса или до начала работы и после работы на такси по предъявлению им путевого листа или бортового журнала, а также документа, удостоверяющего личность, в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов.

В случае утраты багажной квитанции принятый на хранение багаж выдается владельцу по его письменному заявлению с предъявлением доказательств о принадлежности ему сданного багажа. Выдача багажа в этом случае производится под расписку с указанием фамилии, имени, отчества их владельца согласно документам, подтверждающим его личность, в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов.

Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования (6 октября).


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:17
Осталась существенная мелочь - поменять автобусы на человеческие.
 
 

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