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Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения

Просмотров:779 Опубликовано: Сегодня, 11:20
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Иллюстрация Tengrinews.kz
Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке, передает Tengrinews.kz.

6 октября Мажилис принял во втором чтении поправки по вопросам визуальной информации. В стране планируется ввести требования о том, что дорожные знаки, рекламные объявления, вывески, ценники, меню и другая информация должны быть изложены на казахском языке и при необходимости - на русском или других языках.

Как отметил депутат, рассматриваемые в Парламенте нормы направлены в первую очередь на систематизацию и правильное применение государственного языка как государственными органами, так и частными организациями.

"В частности, в нормах отражено требование о соблюдении норм орфографии и аутентичного перевода текста при изложении текстов реквизитов и визуальной информации. Также в законодательных поправках изложен порядок размещения визуальной информации на бланках и вывесках государственных и негосударственных организаций, дорожных знаках, на железнодорожных и автовокзалах и так далее.

Например, информация на железнодорожных станциях, вокзалах, в поездах и других местах обслуживания пассажиров должна предоставляться на государственном и, подчеркиваю, русском языках, а уже при необходимости также и на других языках", - пояснил парламентарий.

По его словам, требование о размещении информации на казахском и русском языках на вывесках и бланках в государственных организациях сохранится.

"В нормах закона "О языках" это очень четко прописано: вывески и бланки государственных организаций излагаются на государственном и русском языках, а также при необходимости на других языках.

Принимаемые поправки в первую очередь нацелены на систематизацию и упорядочение употребления именно государственного языка. Это важно в контексте реформирования казахского языка в целом и соответствует его статусу, закрепленному в Конституции нашей страны", - добавил он.

Говоря о вывесках и бланках частных организаций, как заявил Берик Абдыгалиулы, в данном случае предлагается законодательно закрепить необходимость изложения визуальной информации негосударственными организациями на государственном языке. По его словам, эта норма важна для укрепления роли и статуса государственного языка.

"Предлагается законодательно закрепить, что вывески и бланки негосударственных организаций, а также объявления, реклама, прейскуранты, ценники, меню, указатели и другая визуальная информация размещаются на государственном языке, а также при необходимости на русском или других языках, если иное не предусмотрено законодательными актами.

То есть мы предоставляем частному бизнесу право выбора - размещать информацию о своей организации только на государственном языке и, по желанию владельца, на русском и других языках. Это абсолютно нормальная практика, бизнес должен иметь возможность решать самостоятельно, на каком языке размещать информацию о себе, естественно, без ущерба для государственного языка", - подчеркнул Берик Абдыгалиулы.

Депутат считает, что обсуждаемые в Мажилисе нормы не несут каких-то революционных изменений в языковой политике в Казахстане.

"Предложенные изменения лишь конкретизируют механизмы размещения визуальной информации и реквизитов для государственных и негосударственных организаций на государственном и русском, имеющим официальный статус, языках, чего нет сейчас в действующем законодательстве. Отсутствие указанных норм, к сожалению, вызывало различные, порой негативные, интерпретации среди населения, поэтому с целью исключения пустых споров и двояких толкований, были предложены указанные изменения", - заключил он.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • zhanino
  • Галина63
 elek (Посетители) Сегодня, 14:19
То есть мы предоставляем частному бизнесу право выбора - размещать информацию о своей организации только на государственном языке и, по желанию владельца, на русском и других языках.

Депутат несёт откровенную чушь! Кто его об этой "опции" просит? Любой частный бизнесмен (здравый) - как минимум на двух языках напишет информацию о своей организации, и реклама и развитие бизнеса - когда есть понимание.
 
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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 13:35
Депутату Мажилиса Берику Абдыгалиулы, надо не штаны просиживать в тёплых кабинетах за очень хорошие народные деньги а идти на стройку, завод и т.п. поработать. Может тогда поймёт - о чём переживают люди и почему растёт социальная напряжённость
 
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 Nezhniy (Посетители) Сегодня, 13:16
мне кажется, что хватит уже играть в ромашку, а надо уже откровенно признаться, что русский язык кому то мешает и поэтому ищут все возможности его запретить.
жаль, что многим он мешает только потому что русский а не потому, что казахский не развивается, но что поделаешь это удел банановых республик пытаться строить государство по принципу националпатриотизма- превосходства одной национальности над другими.

сегодня русский язык, завтра английский и т.д.
не удивлюсь если в скором времени окажется, что изза русских (здесь имеется ввиду все нетитульное население) экономика разваливается и воды горячей нет в кране.
 
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 Галина63 (Посетители) Сегодня, 12:20
Почему же не указать, что обязательно писать на двух языках казахском и русском, а на третьем по желанию? И не приуменьшать значение русского языка. Ведь писали о том, что с 2011 года в Казахстане работает госпрограмма по развитию языков, согласно которой долю русскоговорящего населения к 2020 году планируется увеличить до 90%. Или уже передумали?
 
 

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