Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения

Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке, передает Tengrinews.kz.



6 октября Мажилис принял во втором чтении поправки по вопросам визуальной информации. В стране планируется ввести требования о том, что дорожные знаки, рекламные объявления, вывески, ценники, меню и другая информация должны быть изложены на казахском языке и при необходимости - на русском или других языках.



Как отметил депутат, рассматриваемые в Парламенте нормы направлены в первую очередь на систематизацию и правильное применение государственного языка как государственными органами, так и частными организациями.



"В частности, в нормах отражено требование о соблюдении норм орфографии и аутентичного перевода текста при изложении текстов реквизитов и визуальной информации. Также в законодательных поправках изложен порядок размещения визуальной информации на бланках и вывесках государственных и негосударственных организаций, дорожных знаках, на железнодорожных и автовокзалах и так далее.



Например, информация на железнодорожных станциях, вокзалах, в поездах и других местах обслуживания пассажиров должна предоставляться на государственном и, подчеркиваю, русском языках, а уже при необходимости также и на других языках", - пояснил парламентарий.



По его словам, требование о размещении информации на казахском и русском языках на вывесках и бланках в государственных организациях сохранится.



"В нормах закона "О языках" это очень четко прописано: вывески и бланки государственных организаций излагаются на государственном и русском языках, а также при необходимости на других языках.



Принимаемые поправки в первую очередь нацелены на систематизацию и упорядочение употребления именно государственного языка. Это важно в контексте реформирования казахского языка в целом и соответствует его статусу, закрепленному в Конституции нашей страны", - добавил он.



Говоря о вывесках и бланках частных организаций, как заявил Берик Абдыгалиулы, в данном случае предлагается законодательно закрепить необходимость изложения визуальной информации негосударственными организациями на государственном языке. По его словам, эта норма важна для укрепления роли и статуса государственного языка.



"Предлагается законодательно закрепить, что вывески и бланки негосударственных организаций, а также объявления, реклама, прейскуранты, ценники, меню, указатели и другая визуальная информация размещаются на государственном языке, а также при необходимости на русском или других языках, если иное не предусмотрено законодательными актами.



То есть мы предоставляем частному бизнесу право выбора - размещать информацию о своей организации только на государственном языке и, по желанию владельца, на русском и других языках. Это абсолютно нормальная практика, бизнес должен иметь возможность решать самостоятельно, на каком языке размещать информацию о себе, естественно, без ущерба для государственного языка", - подчеркнул Берик Абдыгалиулы.



Депутат считает, что обсуждаемые в Мажилисе нормы не несут каких-то революционных изменений в языковой политике в Казахстане.



"Предложенные изменения лишь конкретизируют механизмы размещения визуальной информации и реквизитов для государственных и негосударственных организаций на государственном и русском, имеющим официальный статус, языках, чего нет сейчас в действующем законодательстве. Отсутствие указанных норм, к сожалению, вызывало различные, порой негативные, интерпретации среди населения, поэтому с целью исключения пустых споров и двояких толкований, были предложены указанные изменения", - заключил он.