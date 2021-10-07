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Какие вакцины будут доступны для казахстанцев до конца года

Просмотров:141 Опубликовано: Сегодня, 13:03
Какие вакцины будут доступны для казахстанцев до конца года
Фото: zakon.kz
Заключен договор с Pfizer на 4 млн доз вакцины, а также до конца года будет поставлено порядка 3 млн доз трех различных вакцин от коронавируса в Казахстан. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Уже весь мир осознал, что вакцинация позволит вернуться к прежней жизни с минимальными ограничениями. У нас есть доступ не только к вакцинации, но и к выбору вакцин. На сегодня есть на выбор четыре вакцины, из которых две - китайского производства (Coronovac и Sinopharm), а также QazVac и "Спутник V", - сказала глава КСЭК на II Казахстанском конгрессе инфекционистов.

Она добавила, что из всех четырех применяемых вакцин в стране ни одну из них врачи не могут использовать для вакцинации детей и беременных женщин.

Для нас сейчас одна из стратегических задач - охват вакцинацией этой категории населения. Поэтому заключен договор с Pfizer на поставку 4 млн доз вакцины. В целом, до конца года планируется, что будет поставлено порядка 1 млн доз "Спутник V", порядка 1 млн - QazVac, 1 млн - Sinopharm, - сообщила Есмагамбетова.

По ее словам, в Казахстане на сегодня эпидситуация характеризуется стабильностью: в мировом рейтинге по заболеваемости и летальности на 1 млн населения РК находится на 103-м месте, по количеству смертей на 1 млн населения - на 102-м.

Эпидситуация по КВИ у нас развивалась как и во всем мире, то есть волнообразно. Сначала регистрация первых случаев в марте прошлого года. Было четыре волны. Наиболее высокий рост был отмечен в четвертой волне, которая регистрировалась с середины июня и снижение началось к 10 августа этого года, - напомнила глава комитета.

Так, например, начиная с середины июня в Казахстане отмечался понедельный рост заболеваемости, но к октябрю заболеваемость снизилась в 2,4 раза, снижение смертности - в 3,1 раза.

- Мы в онлайн-режиме видим заполняемость коек. По интерактивной карте можно увидеть загруженность не только по регионам, но и по каждой медорганизации. Это позволяет своевременно и оперативно принимать решение при повышении заболевания. В целом, резерв коек составляет около 50 тыс. На сегодня занятость коек составляет 34%, реанимационных - 32%, - сообщила Айжан Есмагамбетова.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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diger (Посетители) Сегодня, 13:53
А цены на продукты снизят? Или кроме вакцин нет проблем? Не ту страну назвали Gondurasom.
 
 

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