Как выглядел автомобиль Динмухамеда Кунаева: появились уникальные фотографии

Появились снимки и история появления автомобиля первого секретаря ЦК Компартии Казахской ССР Динмухамеда Кунаева. Американский Pontiac Grand Prix стал первым и единственным автомобилем партийного деятеля. Найти сейчас подобный практически в идеальном состоянии очень непросто, передает kolesa.kz.Этой историей поделился племянник Динмухамеда – Эльдар Кунаев.В марте 1993 года бизнесмены Мухтар Аухадиев и Жанат Байкошкаров подарили Кунаеву в знак уважения и признания новенький белый седан Pontiac Grand Prix. Он стал первым и единственным автомобилем Динмухамеда Кунаева. Политику машина понравилась, даже несмотря на то, что она уступала классом и размером популярным тогда советским автомобилям.Pontiac Grand Prix стали выпускать в 1962 году и он считался люксовой двухдверкой. Пока в 1988 году не стали выпускать более современные и усовершенствованные машины.Длина всего автомобиля – около пяти метров. Отличающая от других моделей черта – упрятанные за прозрачное забрало дополнительные фары на месте радиаторной решетки, тогда как сама она была врезана непосредственно в бампер.Кунаеву машина нравилась за плавный ход и высокую скорость. Хотя сам он ей не управлял – больше доверял водителю. Но проездил он на ней недолго, поэтому машина находится практически в идеальном состоянии. Сейчас найти такой раритет не то что в Казахстане, но даже в США, которая выпускала модель, достаточно сложно. C 2006 года автомобиль содержится в казахстанском музее.