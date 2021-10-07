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Cайт казахстанского издания Hola News блокируется третьи сутки

Просмотров:197 Опубликовано: Сегодня, 16:11
Cайт казахстанского издания Hola News блокируется третьи сутки
Иллюстративное фото
Программисты сайта утверждают, что атака относится к DPI-блокировке.
Работа сайта Hola News подвергается блокировке. Сайт уже третьи сутки недоступен.

В заявлении редакции сообщается, что доступ к сайту не удаётся получить ни через провайдеров в Казахстане, ни за рубежом, так как сервер сайта находится в Казахстане. Программные администраторы сайта все это время пытались выяснить причины и устранить их.

Хостинг-провайдер сайта – компания PS.kz – в ответ на запрос сайта ответила, что их стороны блокировок не производилось, а обрыв соединения происходит со стороны провайдеров, обеспечивающих связь с сетью. Ответов от операторов редакция не получила.

Программисты и консультанты сайта утверждают, что подобная атака относится к так называемой DPI-блокировке (Deep Packet Inspection, дословно "глубокий анализ сетевых пакетов"). Это технология проверки и фильтрации сетевых пакетов.

По мнению технических специалистов, недоступность ресурса Holanews.kz вызвана блокировкой 443-порта IP-адреса на уровне провайдеров c использованием технологии DPI. Подтверждением этого является то, что открытые инструменты обхода DPI позволяют подключиться к сайту. Подобные блокировки использовались в России для ограничения доступа к контенту. Технология позволяет анализировать содержимое передаваемой информации между пользователями и сайтами и ограничивать к нему доступ.


Источник: INFORMBURO
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