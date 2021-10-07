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Проверку паспортов вакцинации у работников хотят узаконить в Казахстане

Просмотров:333 Опубликовано: Сегодня, 17:03
Проверку паспортов вакцинации у работников хотят узаконить в Казахстане
Фото: zakon.kz
Комитет санэпидконтроля подготовил проект совместного приказа, которым вносятся изменения и дополнения в совместный приказ с Министерством национальной экономики РК от 20 июля 2017 года "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения", сообщает zakon.kz.

Как отмечается, проектом приказа вносятся изменения и дополнения в критерии оценки степени риска и проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору при введении карантина и ограничительных мероприятий в связи с распространением инфекционных заболеваний.

В частности, объекты будут проверять на:

Наличие установок (приборов) для контроля температуры тела работников, посетителей на входе.
Наличие санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах, у входа в лифты, санитарные узлы.
Наличие дезинфицирующих, моющих и антисептических средств.
Наличие в санитарных узлах средств личной гигиены (жидкое мыло, антисептики).
Наличие и обеспечение на рабочих местах антисептиков.
Наличие журнала мониторинга с отметками выхода сотрудников на работу, причины отсутствия.
Наличие разметки мест посредством обозначений на полу или ограничительных стоек для соблюдения социальной дистанции в местах наибольшего скопления людей, где наблюдается интенсивность передвижения.
Наличие обеспечения предварительной записи, недопущение «зоны ожидания», обеспечить соблюдение расстояния не менее одного метра между посетителем (клиентом) и работником.
Соблюдение дистанцирования между столами не менее одного метра в пунктах общественного питания.
Соблюдение расстояния не менее двух метров между рабочими местами, наличие разметки границ оптимальных рабочих зон на объектах сферы обслуживания.
Размещение сотрудников в одном помещении с соблюдением социального дистанцирования на расстоянии не менее одного метра друг от друга.
Обеспечение реализации продуктов питания в фасованном виде (за исключением не нарезанных овощей и фруктов).
Проведение профилактических дезинфекционных мероприятий.
Обеспечить исправную работу вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха внутри торговых центров, с обеспечением соблюдения режима проветривания.
Недопущение одновременного скопления посетителей при проведении зрелищных мероприятий (не превышающая 50% проектной мощности).
Обеспечение наполняемости групп, залов не более 50% от проектной мощности.
Соблюдение требований к ограничению (запрещению) деятельности объекта (режим работы).
Обеспечение и своевременная смена средств индивидуальной защиты персоналом в течение рабочего дня (масок - каждые 3 часа, перчаток - в случае повреждения).
Наличие у водителя и кондуктора общественного транспорта, включая служебный транспорт, антисептика для обработки рук и средств защиты (маски и перчатки) с обязательной их сменой с требуемой частотой.
Недопущение посетителей (пассажиров) в закрытые помещения, а также в общественный транспорт без защитных масок.
Обеспечение организации по соблюдению дистанцирования не менее одного метра в местах скопления людей.
Соблюдение требований на ограничение проведения торжественных, поминальных мероприятий.
Прохождение тестирования после прибытия из стран дальнего зарубежья в сроки, определенные нормативными правовыми актами.
Наличие паспорта вакцинации COVID-19.
Наличие ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней), медицинской справки у лица, имеющего постоянные медицинские противопоказания, переболевшего COVID-19 в течение последних трех месяцев.

Нарушения этих требования делятся на незначительные, значительные, грубые.

Проверочный лист включает в себя перечень требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля и надзора, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства (требования касательно наличия паспорта вакцинации, ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) и медицинской справки у лица, имеющего постоянные медицинские противопоказания), - говорится в документе.

Также отмечается, что статья 82 Предпринимательского кодекса предусматривает обязанности предпринимателей и юридических лиц проводить противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия.

При этом из приказа исключается пункт о том, что если у субъекта (объекта) ранее проведен санитарно-эпидемиологический аудит и предоставлен аудиторский отчет с выводами о соответствии, то он освобождается от проверок на срок не более 12 месяцев.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 октября.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Nezhniy (Посетители) Сегодня, 16:31
в своих министерствах, акиматах и прочих чинушьих сборищах лучше проверьте.
 
 

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