Зимний дизель по 335 тенге - в Helios прокомментировали рассылку документа

В сети автозаправочных станций Helios прокомментировали информацию о ценах на дизельное топливо, передает корреспондент Tengrinews.kz.Казахстанцы распространяют в мессенджерах скриншот документа, судя по которому сеть АЗС решила установить цену на зимнее дизельное топливо в размере 335 тенге за литр.В компании заявили, что документ достоверный и предусмотрен для установки цен на зимнее дизельное топливо российского производства.В Helios отмечают, что в стране наблюдается нестабильная ситуация с наличием дизельного топлива на АЗС."Для стабилизации ситуации считаем, что необходимо импортировать около 100 тысяч тонн дизельного топлива в течение октября. В связи со сложившейся ситуацией на рынке ГСМ, а также, что немаловажно, с наступлением осенне-зимнего периода было организовано обеспечение наших АЗС импортным зимним дизельным топливом производства Российской Федерации", - прокомментировали в пресс-службе компании.В компании подчеркивают, что цена на зимнее дизельное топливо, произведенное в России, формируется с учетом мировых котировок."С учетом стоимости закупа, затрат на транспортировку и минимальной рентабельности сформировалась стоимость зимнего дизельного топлива для реализации на АЗС на уровне 335 тенге за один литр", - сообщили в Helios.В конце сентября в нескольких регионах страны начался дефицит дизтоплива и резкий скачок цен на него. Первыми об этом заявили водители-дальнобойщики. На многих АЗС образовались очереди из большегрузов.Позже на многих заправках Алматы, Алматинской и Западно-Казахстанской областей резко выросла стоимость дизтоплива - со 194 до 245 тенге за литр.Министр энергетики Магзум Мирзагалиев заявил, что топливный кризис начался не внезапно - запасы начали сильно снижаться еще с августа. Все из-за того, что казахстанское топливо в разы дешевле, чем в приграничных странах.