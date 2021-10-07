«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Октября
+12...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.86 KZT
  • €1 = 492.25 KZT
  • 1 RUB = 5.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Зимний дизель по 335 тенге - в Helios прокомментировали рассылку документа

Просмотров:6 Опубликовано: Сегодня, 18:01
Зимний дизель по 335 тенге - в Helios прокомментировали рассылку документа
Фото из открытых источников
В сети автозаправочных станций Helios прокомментировали информацию о ценах на дизельное топливо, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Казахстанцы распространяют в мессенджерах скриншот документа, судя по которому сеть АЗС решила установить цену на зимнее дизельное топливо в размере 335 тенге за литр.

В компании заявили, что документ достоверный и предусмотрен для установки цен на зимнее дизельное топливо российского производства.








Зимний дизель по 335 тенге - в Helios прокомментировали рассылку документа


В Helios отмечают, что в стране наблюдается нестабильная ситуация с наличием дизельного топлива на АЗС.

"Для стабилизации ситуации считаем, что необходимо импортировать около 100 тысяч тонн дизельного топлива в течение октября. В связи со сложившейся ситуацией на рынке ГСМ, а также, что немаловажно, с наступлением осенне-зимнего периода было организовано обеспечение наших АЗС импортным зимним дизельным топливом производства Российской Федерации", - прокомментировали в пресс-службе компании.

В компании подчеркивают, что цена на зимнее дизельное топливо, произведенное в России, формируется с учетом мировых котировок.

"С учетом стоимости закупа, затрат на транспортировку и минимальной рентабельности сформировалась стоимость зимнего дизельного топлива для реализации на АЗС на уровне 335 тенге за один литр", - сообщили в Helios.

В конце сентября в нескольких регионах страны начался дефицит дизтоплива и резкий скачок цен на него. Первыми об этом заявили водители-дальнобойщики. На многих АЗС образовались очереди из большегрузов.

Позже на многих заправках Алматы, Алматинской и Западно-Казахстанской областей резко выросла стоимость дизтоплива - со 194 до 245 тенге за литр.

Министр энергетики Магзум Мирзагалиев заявил, что топливный кризис начался не внезапно - запасы начали сильно снижаться еще с августа. Все из-за того, что казахстанское топливо в разы дешевле, чем в приграничных странах.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика