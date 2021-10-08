Употреблять в пищу кошек и собак запретят в Казахстане

В Казахстане определяют перечень животных, мясо которых нельзя будет употреблять в пищу. Об этом сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Впервые в стране вводится запрет на употребление мяса отдельных животных, вы назвали их домашними. Перечислите перечень, какие животные будут считаться домашними и будет запрещено их употребление?" - спросил журналист на брифинге СЦК.



Вице-министр ответила, что проект перечня сейчас в разработке.



"Это собаки, кошки, попугаи, хомяки, белые мыши. Это основной, классический перечень тех животных, которые содержатся сейчас в качестве домашних питомцев", - сказала вице-министр.



Она уточнила, что эта норма была разработана после нескольких прецедентов в стране.



"Был случай, один человек брал из приюта собак и на самом деле использовал в пищу мясо этих собак. У нас будет предусмотрено, что если гражданин взял из мест содержания животных какого-то питомца, то на регулярной основе приют может смотреть, как себя чувствует эта собака у этого владельца. Поэтому контроль у нас будет установлен за теми животными, которых взяли из приюта", - уточнила она.



Шалабекова также призвала общественность быть социально ответственными в этом вопросе.



"Раньше была собака, а потом куда она делась? Собака - это же существо, которое видно. Я думаю, что соседи могут сказать, если вдруг она исчезла, если хозяин не проявляет никаких мер для ее поиска", - отметила вице-министр.



За такое преступление предусмотрена уголовная ответственность по статье "Жестокое обращение, повлекшее за собой гибель животного". За это наказывают штрафом в размере до 200 МРП (583 400 тенге в 2021 году), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.