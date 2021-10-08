«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 08 Октября
+10...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.86 KZT
  • €1 = 492.25 KZT
  • 1 RUB = 5.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Употреблять в пищу кошек и собак запретят в Казахстане

Просмотров:434 Опубликовано: Сегодня, 13:32
Употреблять в пищу кошек и собак запретят в Казахстане
Иллюстративное фото
В Казахстане определяют перечень животных, мясо которых нельзя будет употреблять в пищу. Об этом сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Впервые в стране вводится запрет на употребление мяса отдельных животных, вы назвали их домашними. Перечислите перечень, какие животные будут считаться домашними и будет запрещено их употребление?" - спросил журналист на брифинге СЦК.

Вице-министр ответила, что проект перечня сейчас в разработке.

"Это собаки, кошки, попугаи, хомяки, белые мыши. Это основной, классический перечень тех животных, которые содержатся сейчас в качестве домашних питомцев", - сказала вице-министр.

Она уточнила, что эта норма была разработана после нескольких прецедентов в стране.

"Был случай, один человек брал из приюта собак и на самом деле использовал в пищу мясо этих собак. У нас будет предусмотрено, что если гражданин взял из мест содержания животных какого-то питомца, то на регулярной основе приют может смотреть, как себя чувствует эта собака у этого владельца. Поэтому контроль у нас будет установлен за теми животными, которых взяли из приюта", - уточнила она.

Шалабекова также призвала общественность быть социально ответственными в этом вопросе.

"Раньше была собака, а потом куда она делась? Собака - это же существо, которое видно. Я думаю, что соседи могут сказать, если вдруг она исчезла, если хозяин не проявляет никаких мер для ее поиска", - отметила вице-министр.

За такое преступление предусмотрена уголовная ответственность по статье "Жестокое обращение, повлекшее за собой гибель животного". За это наказывают штрафом в размере до 200 МРП (583 400 тенге в 2021 году), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Nezhniy (Посетители) Сегодня, 15:04
если сократить число чиновничьего аппарата и на эти деньги создать службы по защите животных, приюты, ветклиники и т.д. то было бы намного приятнее жить в этой стране.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика