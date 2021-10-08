Вывески в госорганах Казахстана продолжат писать на русском – депутат о поправках

Принятие поправок по вопросам визуальной информации никак не отразится на использовании русского языка в государственных органах Казахстана, сообщил Sputnik Казахстан депутат мажилиса парламента Берик Абдыгалиулы.



Согласно предстоящим изменениям, реклама, прейскуранты, ценники, меню, указатели, вывески и другая визуальная информация частных организаций должны обязательно быть написаны на государственном – казахском – языке. Отмечалось, что в случае необходимости могут быть использованы надписи на русском и на других языках.



По словам парламентариев, поправки необходимы для защиты интересов казахоязычных жителей республики: в Казахстане надписи на казахском языке иногда пишут либо неграмотно, либо они вовсе отсутствуют.



Депутат выразил уверенность в том, что планируемое внедрение поправок "не создаст никаких трудностей для русскоязычных казахстанцев".



"В первую очередь, это продиктовано тем, что вся визуальная информация государственных организаций, как и было ранее, должна размещаться на казахском и русском языках. В законе "О языках" это очень четко прописано: вывески и бланки госорганизаций излагаются на казахском и русском языках, а также при необходимости на других языках", - сообщил Абдыгалиулы в интервью Sputnik Казахстан.



Другая норма поправок включает в себя требование о том, что исторически сложившиеся казахские названия населенных пунктов также обязательно должны быть написаны на казахском языке.



"Исключительно на казахском языке будут излагаться только традиционные, исторически сложившиеся казахские названия административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также других физико-географических объектов", - продолжил депутат.



Он напомнил, что большинство казахстанцев "на том или ином уровне" владеют казахским языком.



"Тем более прочитать название улиц или населенного пункта ни для кого никакой проблемы, уверен, не составит. При этом русские названия переводиться не будут и сохранятся в том виде, в котором они есть сейчас", - добавил парламентарий.



н напомнил, что поправки направлены на то, чтобы упорядочить употребление именно казахского языка.



"Это важно в контексте реформирования казахского языка в целом и соответствует его статусу, закрепленному, как вам известно, в Конституции нашей страны", - заключил Абдыгалиулы.



Ранее мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил поправки по вопросам визуальной информации. Для того, чтобы изменения вступили в силу, поправкам предстоит пройти обсуждение в сенате (верхней палате) парламента, а затем уйти на подпись к президенту Казахстана.