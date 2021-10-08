Казахстанцев будут штрафовать за отказ от чипирования домашних животных

Учет животных станет обязательным в Казахстане: владельцев оштрафуют в случае отказа от чипирования питомца

НУР-СУЛТАН, 8 окт — Sputnik. В Казахстане планируют законодательно закрепить норму об обязательном учете домашних животных. Об этом рассказала вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Алия Шалабекова.



"Законопроектом вводится обязательный учет домашних животных с использованием изделия (средства) учета домашних животных на платной основе за счет владельцев", - рассказала вице-министр на брифинге.

Журналисты поинтересовались, как в министерстве планируют контролировать и отслеживать каждое домашнее животное.



"Будет предусмотрена процедура учета животных, которая будет проводиться в ветеринарных клиниках либо самим владельцем животного, учитывая то, что сейчас изделия по учету животных могут использоваться и самостоятельно в домашних условиях. Все данные будут занесены в базу, которая будет вестись ветеринарными клиниками и которая будет сдаваться в местные исполнительные органы. Поэтому в любом случае владелец животного, придя в ветклинику с незарегистрированным животным, получит необходимую помощь для своего питомца. Но вместе с тем, если у него не будут выполнены условия учета и идентификации животного, наступит административная ответственность в случае принятия данного закона и вступления его в силу", - ответила Алия Шалабекова.



Наказание за отказ от "чипирования" животного в Казахстане

Создаваемая база домашних животных, по словам вице-министра, будет вестись постоянно, и в случае нарушения условий содержания и учета животных наступит административная ответственность.



"Поэтому при обращении владельцев в ветклинику - там будет понятно, он своевременно зарегистрировал свое животное или нет", - сказала она.



В действующем законодательстве согласно статье 408 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек определено наказание в виде 5 месячных расчетных показателей (МРП), или 14 585 тенге.



Разработчики законопроекта просят увеличить штраф до 10 МРП, или 29 170 тенге.



"При повторном нарушении законодательства физлица должны будут платить уже 10 МРП, должностные лица – 30 МРП и юридические лица – 40 МРП", - сказала Шалабекова.

Напомним, законопроект "Об ответственном обращении с животными", разработанный Минэкологии совместно с зоозащитниками, на сегодня находится на рассмотрении в мажилисе парламента.