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Сколько стоит "вертолетный час", рассказали в "Казавиаспас"

Просмотров:95 Опубликовано: Сегодня, 15:50
Сколько стоит "вертолетный час", рассказали в "Казавиаспас"
Фото ©Пресс-служба "Казавиаспас" МЧС
Генеральный директор АО "Казавиаспас" Комитета по ЧС МВД РК Андрей Косолапов озвучил цену полетного часа тяжелого спасательного вертолета, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ходе брифинга в СЦК Андрей Косолапов рассказал, как принимается решение о вылете вертолета на операцию.

"Здесь задействованы оперативные группы КЧС, кризисный центр, который получает вызов. Там оценивается ситуация и принимается решение. Вертолет поднимается почти всегда. Сейчас благодаря нашему авиационному бюджету мы всегда прилетаем, оцениваем обстановку, а затем принимаем решение, что выезжает по земле, какие силы", - сообщил он.

При этом он назвал примерную сумму, которая тратится на полет техники. По его словам, стоимость одного часа полета тяжелого спасательного вертолета равняется 750 тысячам тенге.

"Соответственно, можно понимать и высчитать сумму в зависимости от расстояния. Также мы позиционируем и сложность полетов. В зависимости от выполняемых задач, это могут быть горы, слив, зависания, экстремальные условия: пожары лесные", - дополнил он.

Как сообщается, на данный момент авиапарк компании насчитывает 27 вертолетов казахстанского и зарубежного производства. Вертолеты дислоцируются в 13 городах Казахстана и выполняют функции авиационной разведки, спасения людей, тушения пожаров, транспортировки больных и другие.


Источник: tengrinews.kz
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