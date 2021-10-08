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«Исправился». Осужденного за взятку бывшего акима Аягоза выпустили из колонии

Просмотров:69 Опубликовано: Сегодня, 15:56
«Исправился». Осужденного за взятку бывшего акима Аягоза выпустили из колонии
Отсидел пять месяцев
После оглашения приговора экс-чиновник пробыл в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности меньше 5 месяцев.

В Восточно-Казахстанской области суд удовлетворил ходатайство бывшего акима города Аягоза Куаныша Азыханова по замене неотбытой части наказания на штраф, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Arnapress.kz.

Напомним, коррупционный скандал разразился в сентябре 2020 года, когда акима города Аягоза Куаныша Азыханова задержали в служебном кабинете с поличным. В мае этого года экс-аким был осужден за получение взятки по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса РК к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

По информации пресс-службы Суда № 2 города Семея, Куаныш Азыханов обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания на штраф, указывая, что он отбыл установленную законом часть срока наказания – одну треть.

«За время отбывания наказания показал себя с положительной стороны, процессуальные издержки оплатил, по приговору суда, гражданского иска не имеет, был переведен на облегченные условия содержания, активно участвует в воспитательных мероприятиях и в общественной жизни учреждения, в связи с чем он не нуждается в полном отбытии наказания», − отметили в пресс-службе Суда № 2 города Семея.

После ходатайства бывшего чиновника о замене оставшегося срока на штраф суд, исследовав материалы дела, личное дело осужденного, выслушав доклады самого осужденного, защитника и прокурора, счел, что Куаныш Азыханов исправился, и посчитал необходимым удовлетворить ходатайство.

«Осужденный исправился, имеет поощрения, взысканий нет, процессуальные издержки оплачены, а также имеет заболевания, указанные в медицинских документах, положительно характеризуется администрацией учреждения и психологом», − сообщили в суде.

Судебный акт не вступил в законную силу.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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