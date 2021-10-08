Токаев - главе "Сибур Холдинга": Мощный импульс отношениям Казахстана и России

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления "СИБУР Холдинга" Дмитрия Конова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Токаев отметил, что сегодня одним из приоритетных направлений нефтегазовой отрасли Казахстана является глубокая переработка углеводородов.



По данным пресс-службы, Президент приветствовал подписание соглашения о сотрудничестве по проектам по производству полипропилена и полиэтилена, реализуемым компаниями "Самрук-Казына" и "КазМунайГаз". Касым-Жомарт Токаев считает, что это придаст мощный импульс партнерским взаимоотношениям Казахстана и России.



"Мы рады началу партнерства. Вы будете совместно заниматься вопросами строительства нефтехимического комплекса. Правительство Казахстана по моему поручению будет оказывать всяческое содействие развитию проектов. Мы должны действительно достичь практического результата. На недавнем Межрегиональном форуме Казахстана и России я и Владимир Путин констатировали, что мы должны предметно заниматься вопросами экономического взаимодействия наших государств и стремиться достичь практических результатов", - подчеркнул Глава государства.



Руководитель "СИБУР Холдинга" Дмитрий Конов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о перспективах сотрудничества с Казахстаном и планах развития крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компании России.







"На сегодня в Казахстане создана хорошая база по проекту производству полипропилена. Строительство близится к завершению. На данном этапе мы видим свою пользу в помощи по подготовке кадров, которая уже началась. Около 100 сотрудников "КазМунайГаза" подготовку прошли, и мы будем продолжать это делать", - сказал Дмитрий Конов.



По его словам, "Сибур" готов участвовать в развитии других проектов в сфере нефтегазохимии.