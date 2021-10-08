Качество дизтоплива проверили на НПЗ после жалоб казахстанцев

В пресс-службе нацкомпании "КазМунайГаз" показали на видео проверку качества дизтоплива после массовых жалоб автовладельцев, передает Tengrinews.kz.



"После обращений казахстанцев по качеству дизельного топлива на нефтеперерабатывающих заводах страны провели лабораторные исследования и наглядно показали, при какой температуре должен замерзать межсезонный дизель.



На Шымкентском НПЗ провели испытания на сертифицированных аппаратах анализа температуры фильтруемости и застывания. Результаты показали, что производимое на шымкентском заводе дизтопливо застывает при средней температуре минус 15 градусов, а температура фильтруемости составила минус 7 градусов при норме не выше минус 5 градусов", - сообщил пресс-секретарь КМГ Канат Кульшманов.



По его словам, на Атырауском НПЗ решили провести испытания "народным" методом, оставив на ночь емкость с дизелем на улице при температуре минус 1 градус. И судя по результатам этих исследований, атырауский дизель также соответствует всем температурным нормам, заверил Кульшманов.



"Контроль качества дизельного топлива на НПЗ происходит через выдачу паспорта на партию при отгрузке, что сопровождается отбором "арбитражных" проб. Образец каждой партии сохраняется на НПЗ и в случае предъявления претензий служит подтверждением качества всей партии. До настоящего времени рекламаций в отношении НПЗ не было", - добавил он.



В КМГ напомнили, что все три казахстанских НПЗ работают по так называемой "давальческой схеме" и не занимаются розничной реализацией топлива. То есть, НПЗ только перерабатывают сырье и передают переработанную продукцию собственникам нефти ("давальцам").



"После того, как дизельное топливо отгружено с НПЗ, оно поступает на нефтебазы и далее на АЗС. Контроль качества топлива на нефтебазах и АЗС находится в зоне ответственности оптовых и розничных реализаторов топлива. Если в процессе хранения на нефтебазах качество дизельного топлива не соблюдается или происходит смешение с другим продуктом, этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов", - добавил Кульшманов.



Напомним, казахстанские водители сняли видео с замерзшим и парафинированным дизтопливом, испорченными фильтрами и заглохшими автомобилями. Они заверили, что покупали дизтопливо на официальных АЗС страны, однако качество проданного топлива не соответствует стандартам.