В США полицейские застрелили 28-летнего кыргызстанца-дальнобойщика

В американском штате Пенсильвания полицейские застрелили гражданина Кыргызстана 1993 года рождения. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе МИД Кыргызстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на АКИpress.



Инцидент произошел рано утром 5 октября в населенном пункте Грин Тауншип округа Клинтон. Местные жители услышали громкие звуки, а затем серию выстрелов. Один из жителей вышел на улицу и увидел несколько полицейских машин и силовиков.



Оказалось, что полицейские открыли огонь по кыргызстанцу, который находился в грузовой машине. Парень скончался от множественных огнестрельных ранений.



По данным американских СМИ, убитый подозревался в ограблении. Полицейские выслеживали его вплоть до места происшествия. Сообщается, что кыргызстанец якобы не вышел к правоохранительным органам, а "забаррикадировался" в грузовике, игнорируя требования полиции.



Парень попытался скрыться, его фура протаранила три патрульные машины и задела припаркованный грузовик. В результате несколько силовиков получили легкие травмы.



В соцсетях очевидцы уточняют, что 28-летний кыргызстанец работал дальнобойщиком, а после увольнения ему якобы не заплатили 3 000 долларов, из-за чего он угнал фуру и наехал на автомобиль полиции.



"На эмоциях он угнал грузовик. Сотрудники фирмы сообщили в полицию, что кыргызстанец напал и угнал машину. Грузовик нашли на одной из парковок. Водитель наехал на авто полицейских, затем началась стрельба. Кыргызстанец погиб", - рассказали очевидцы порталу 24.kg. Они же предоставили видео с места инцидента.



Посольство Кыргызстана в США направило запрос в Государственный департамент и Министерство внутренней безопасности США для выяснения всех обстоятельств дела. В настоящее время ожидается ответ.



Родственники погибшего планируют отправить тело в Кыргызстан по мере завершения подготовки необходимой документации.