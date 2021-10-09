В США полицейские застрелили 28-летнего кыргызстанца-дальнобойщика

В американском штате Пенсильвания полицейские застрелили гражданина Кыргызстана 1993 года рождения. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе МИД Кыргызстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на АКИpress.
Инцидент произошел рано утром 5 октября в населенном пункте Грин Тауншип округа Клинтон. Местные жители услышали громкие звуки, а затем серию выстрелов. Один из жителей вышел на улицу и увидел несколько полицейских машин и силовиков.
Оказалось, что полицейские открыли огонь по кыргызстанцу, который находился в грузовой машине. Парень скончался от множественных огнестрельных ранений.
По данным американских СМИ, убитый подозревался в ограблении. Полицейские выслеживали его вплоть до места происшествия. Сообщается, что кыргызстанец якобы не вышел к правоохранительным органам, а "забаррикадировался" в грузовике, игнорируя требования полиции.
Парень попытался скрыться, его фура протаранила три патрульные машины и задела припаркованный грузовик. В результате несколько силовиков получили легкие травмы.
В соцсетях очевидцы уточняют, что 28-летний кыргызстанец работал дальнобойщиком, а после увольнения ему якобы не заплатили 3 000 долларов, из-за чего он угнал фуру и наехал на автомобиль полиции.
"На эмоциях он угнал грузовик. Сотрудники фирмы сообщили в полицию, что кыргызстанец напал и угнал машину. Грузовик нашли на одной из парковок. Водитель наехал на авто полицейских, затем началась стрельба. Кыргызстанец погиб", - рассказали очевидцы порталу 24.kg. Они же предоставили видео с места инцидента.
Посольство Кыргызстана в США направило запрос в Государственный департамент и Министерство внутренней безопасности США для выяснения всех обстоятельств дела. В настоящее время ожидается ответ.
Родственники погибшего планируют отправить тело в Кыргызстан по мере завершения подготовки необходимой документации.
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