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Переехавшая в Швецию девушка рассказала, как уборщики получают 2000 евро

Просмотров:536 Опубликовано: Сегодня, 09:11
Переехавшая в Швецию девушка рассказала, как уборщики получают 2000 евро
Вид на столицу Швеции. © Reuters
Переехавшая в Швецию россиянка Анастасия рассказала НГС о жизни в этой скандинавской стране, сообщает Tengrinews.kz.

Девушка из Новосибирска вот уже пять лет живет в Гетеборге - втором крупнейшем городе Швеции с населением 600 тысяч человек. Она работает менеджером в скандинавской кампании по производству одежды.

По словам Анастасии, первое, что ее впечатлило в Швеции, - это чистота на улицах и отсутствие пыли.

"Даже если идет дождь, обувь чистая. Малоэтажное строительство - дома по 4-5 этажей, каждое новое здание, которое строится, должно подходить под стиль города. Все лаконично и согласуется. Много умных решений по доставке жителей по воде, в том числе и бесплатных. Весь город пронизан велосипедными дорожками, в любое время года люди ездят на них, просто выбирая специальную одежду", - описала она.

Сибирячка рассказывает, что все сферы жизни в Швеции расписаны очень четко, все следуют правилам.

"Вся жизнь должна укладываться в правила. Это не так, как у нас: правила придумали, чтобы их нарушать. Тут нет исключений ни для кого", - отметила она.

Шведы любят все страховать - и телефоны, и жилье, и автомобили, и жизнь. А в транспорте идеально соблюдают социальную дистанцию. "Интересный момент: шведы жили социально дистанцированно еще до коронавируса. Правило соблюдать дистанцию два метра - это аксиома для шведов. Если ты заходишь в автобус и есть свободные места, ты не садишься рядом с человеком, потому что уважаешь его и свое личное пространство", - рассказала девушка.

Но у этого явления есть свои плюсы и минусы. "Это дистанцирование проявляется и в семейной жизни, и в дружбе. Одиночество здесь - проблема номер один. Особенно среди молодежи, в пандемию это сильно проявляется в психических заболеваниях, об этом много говорят, это скандинавский фактор", - объяснила россиянка.

"Швеция - это страна индивидуалистов. Ты никому не должен быть обузой, ты все сможешь сам, у тебя есть все, чтобы чувствовать себя независимым и социально защищенным", - отметила девушка.

В Швеции соблюдается равноправие полов. В декрет могут уйти и отец, и мать. Декретные - это 80 процентов от зарплаты.

Однако с жильем в стране проблемы. Чтобы получить его в аренду по контракту, приходится вставать в очередь, подтверждать уровень дохода и благонадежность. Так, один знакомый Анастасии прождал в очереди 10 лет.

Что касается зарплат, то о них в Швеции говорят до вычета 33-процентного налога. "Например, уборщики и люди, которые вывозят мусор, до вычета налога зарабатывают около 2000 евро. На эти деньги можно арендовать жилье, нормально питаться и иногда сидеть в барах и ресторанах", - поделилась Анастасия.

Координаторы, администраторы, медсестры получают примерно 2500-3000 евро, IT-специалисты, руководители и менеджеры - от 3500 евро и выше.

Цены на товары первой необходимости выше российских, но не в разы. А вот алкоголь намного дороже в Швеции, это связано с контролем потребления.


Источник: tengrinews.kz
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