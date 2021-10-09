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Ученые оценили влияние арахиса на мозг

Просмотров:180 Опубликовано: Сегодня, 11:01
Ученые оценили влияние арахиса на мозг
Иллюстративное фото
Ученые из Испании провели исследование, чтобы изучить влияние арахиса на здоровье человека. Результаты опубликованы в издании Clinical Nutrition.

Известно, что арахис, или земляной орех, содержит много белка, клетчатки, жирных кислот, полифенола и многие другие биологически активные соединения, положительно влияющие на организм. Но как орех влияет на мозг? Это и стало предметом исследования ученых.

Они набрали группу из 63 здоровых молодых людей в возрасте от 19 до 33 лет и стали давать им порцию орехов в виде жареного арахиса и арахисового масла ежедневно в течение шести месяцев. Параллельно проводились тесты на когнитивные способности, устойчивость к стрессу, оценивались показатели тревоги и депрессии.

Вывод оказался многообещающим: ежедневное потребление арахиса положительно влияет на когнитивные функции и реакцию на стресс у молодых здоровых людей.


Источник: rg.ru
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