Школы обеспокоены из-за опасной для детей "Игры в кальмара"- СМИ

Британские учебные заведения обеспокоены из-за сериала "Игра в кальмара", который набрал популярность после релиза в Netflix. Школам приходится рассылать письма родителям, чтобы те не позволяли детям смотреть южнокорейский сериал, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Рен-ТВ.



Как сообщает LAD Bible, многие дети спрашивали у своих учителей, могут ли они принять участие в "конкурсах", которые представлены в триллере. В сериале проигравших ожидает жестокая смерть, и этот фактор серьезно озадачил руководство учебных заведений.



Один из жителей Лондона рассказал, что ему пригрозили последствиями, если дети будут смотреть сериал и имитировать "Игру в кальмара".



"Мы заметили, что все больше детей начинают играть в свои собственные версии этой игры на детской площадке, что, в свою очередь, вызывает конфликты", - говорится в заявлении одной из начальных школ. Руководство добавляет, что в шоу представлены реалистичные сцены насилия.



В связи с этим приходится напоминать, что сериал не подходит для младшеклассников.



Ранее режиссер дорамы "Игра в кальмара" Хван Дон-хек назвал вероятную тему второго сезона.



В настоящее время первый сезон корейской дорамы "Игра в кальмара" уже обогнал по просмотрам "Ведьмака", "Бриджертонов" и "Люпена" и, по оценкам представителей сервиса, может стать самым успешным сериалом в истории платформы.



"Игра в кальмара" - это лента об отчаявшихся людях, погрязших в долгах, которые соглашаются на участие в игре, каждый раунд которой заканчивается убийством проигравших. Все участники борются ради денежного приза, который в конечном итоге достанется только одному человеку, оставшемуся в живых после всех испытаний.