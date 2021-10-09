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Школы обеспокоены из-за опасной для детей "Игры в кальмара"- СМИ

Просмотров:684 Опубликовано: Сегодня, 14:07
Школы обеспокоены из-за опасной для детей "Игры в кальмара"- СМИ
Кадр сериала
Британские учебные заведения обеспокоены из-за сериала "Игра в кальмара", который набрал популярность после релиза в Netflix. Школам приходится рассылать письма родителям, чтобы те не позволяли детям смотреть южнокорейский сериал, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Рен-ТВ.

Как сообщает LAD Bible, многие дети спрашивали у своих учителей, могут ли они принять участие в "конкурсах", которые представлены в триллере. В сериале проигравших ожидает жестокая смерть, и этот фактор серьезно озадачил руководство учебных заведений.

Один из жителей Лондона рассказал, что ему пригрозили последствиями, если дети будут смотреть сериал и имитировать "Игру в кальмара".

"Мы заметили, что все больше детей начинают играть в свои собственные версии этой игры на детской площадке, что, в свою очередь, вызывает конфликты", - говорится в заявлении одной из начальных школ. Руководство добавляет, что в шоу представлены реалистичные сцены насилия.

В связи с этим приходится напоминать, что сериал не подходит для младшеклассников.

Ранее режиссер дорамы "Игра в кальмара" Хван Дон-хек назвал вероятную тему второго сезона.

В настоящее время первый сезон корейской дорамы "Игра в кальмара" уже обогнал по просмотрам "Ведьмака", "Бриджертонов" и "Люпена" и, по оценкам представителей сервиса, может стать самым успешным сериалом в истории платформы.

"Игра в кальмара" - это лента об отчаявшихся людях, погрязших в долгах, которые соглашаются на участие в игре, каждый раунд которой заканчивается убийством проигравших. Все участники борются ради денежного приза, который в конечном итоге достанется только одному человеку, оставшемуся в живых после всех испытаний.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Wins (Посетители) Сегодня, 17:22
это лента об отчаявшихся людях, погрязших в долгах, которые соглашаются на участие в игре, каждый раунд которой заканчивается убийством проигравших. Все участники борются ради денежного приза


Больше похоже на описание жизни в Казахстане. Надо глянуть.
 
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  • arelav_74
  • ЁмоЁ
  • Банкир
 Космос (Посетители) Сегодня, 14:24
Это реклама?
Пока в Ладе не прочитал и понятия не имел об этой хрени...
 
 

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