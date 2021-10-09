При какой температуре воздуха пора носить шапку: советы врача

Врач дал несколько советов о том, как правильно одеваться, чтобы уберечься от простуды в межсезонье.



Обычно носить головные уборы взрослым рекомендуют при температуре ниже нуля градусов, но в ветреную и дождливую погоду шапка не помешает при температуре и выше нуля. Так считает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.



Андрей Тяжельников: «В ветреную и дождливую погоду шапка не помешает при температуре и выше нуля, особенно людям с ослабленным иммунитетом, перенесшим недавно любое заболевание. Головной убор желательно надевать при плюсовой температуре после занятий спортом, посещения бассейна, бани. Человек быстрее замерзает без головного убора, поскольку открытые участки тела быстрее теряют тепло. А переохлаждение головы способно привести ко многим неприятным последствиям для здоровья».



По словам врача, на холоде сужаются сосуды головы и нарушается кровоснабжение, что приводит к образованию тромбов и негативно отражается на нервной системе.



Андрей Тяжельников: «В результате человек может получить болезненную невралгию лицевого и тройничного нервов, ушные воспаления и другие заболевания».



Врач напомнил, что в межсезонье стоит внимательно следить за прогнозом погоды, для которой характерны резкие скачки температуры и внезапные осадки, и учитывать это при выборе гардероба. Например, не забывать о перчатках и шарфах или палантинах, предпочтительно шерстяных или флисовых, которые выручат при перепадах температуры. Также стоит использовать дополнительные слои одежды: то, что легко можно снять днем или в транспорте и накинуть вечером на улице. И не ждать минусовой погоды для того, чтобы захватить с собой перчатки.



Андрей Тяжельников: «Под кожей кистей рук практически нет жировой ткани, и руки, как и ноги, мерзнут в первую очередь. Лучше выбирать перчатки, полностью закрывающие пальцы и запястье. В межсезонье можно носить более тонкие перчатки, для более холодного времени стоит выбирать перчатки из шерсти или кожаные на подкладке».



Врач также призвал в осенний период утеплять ноги и прекратить носить летнюю обувь.



Андрей Тяжельников: «С голыми лодыжками ходить опасно. Нужно не только защищать эти места брюками, но и носить более теплые и длинные носки».