Вещи, которые легально можно забрать из отеля

Туристы просто обожают красть вещи из гостиниц, правда, закончиться это может полицией. "Рамблер" выяснил, что точно можно, а что нельзя забирать из отеля. Об этом сообщает "Рамблер".



Сотрудники отеля в курсе, что туристы часто хотят взять что-то с собой на память. Существует целый список предметов, забрав которые, вы облегчаете персоналу подготовку номера к новому постояльцу:



- мыло, шампунь, кондиционер для волос, гель, зубные щетки;

- маленький швейный набор;

- набор для чистки обуви;

- тапочки.



В целом, правило касается всех одноразовых предметов. Они предназначены лишь для одного человека и не будут использованы повторно.



Бывает, что в номерах можно обнаружить еду и разные мини-подарки от отеля, которые предоставляются на память. Это могут быть конфеты, цветы или блокнот.



А вот заварку, журналы, ключи и отельные таблички лучше оставить на месте. Если вы собираете что-то для коллекции, то лучше спросите на ресепшене, можно ли взять что-то с собой.

Все остальное, что касается обустройства комнаты и необходимо для комфорта постояльцев, придется оставить:



- полотенца;

- лампы и светильники;

- столовая посуда и скатерти;

- предметы интерьера (картины, вазы, статуэтки);

- постельное белье, одеяла и подушки;

- чайник или кофеварка;

- утюг, фен, электробритва.



Если человека поймают на воровстве, то администрации отеля придется вызвать полицию. Обычно такие инциденты заканчиваются штрафами.