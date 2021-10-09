«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 10 Октября
+12...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.81 KZT
  • €1 = 491.34 KZT
  • 1 RUB = 5.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Вещи, которые легально можно забрать из отеля

Просмотров:402 Опубликовано: Вчера, 20:51
Вещи, которые легально можно забрать из отеля
Иллюстративное фото
Туристы просто обожают красть вещи из гостиниц, правда, закончиться это может полицией. "Рамблер" выяснил, что точно можно, а что нельзя забирать из отеля. Об этом сообщает "Рамблер".

Сотрудники отеля в курсе, что туристы часто хотят взять что-то с собой на память. Существует целый список предметов, забрав которые, вы облегчаете персоналу подготовку номера к новому постояльцу:

- мыло, шампунь, кондиционер для волос, гель, зубные щетки;
- маленький швейный набор;
- набор для чистки обуви;
- тапочки.

В целом, правило касается всех одноразовых предметов. Они предназначены лишь для одного человека и не будут использованы повторно.

Бывает, что в номерах можно обнаружить еду и разные мини-подарки от отеля, которые предоставляются на память. Это могут быть конфеты, цветы или блокнот.

А вот заварку, журналы, ключи и отельные таблички лучше оставить на месте. Если вы собираете что-то для коллекции, то лучше спросите на ресепшене, можно ли взять что-то с собой.
Все остальное, что касается обустройства комнаты и необходимо для комфорта постояльцев, придется оставить:

- полотенца;
- лампы и светильники;
- столовая посуда и скатерти;
- предметы интерьера (картины, вазы, статуэтки);
- постельное белье, одеяла и подушки;
- чайник или кофеварка;
- утюг, фен, электробритва.

Если человека поймают на воровстве, то администрации отеля придется вызвать полицию. Обычно такие инциденты заканчиваются штрафами.


Источник: rambler.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика