Вещи, которые легально можно забрать из отеля

Туристы просто обожают красть вещи из гостиниц, правда, закончиться это может полицией. "Рамблер" выяснил, что точно можно, а что нельзя забирать из отеля. Об этом сообщает "Рамблер".
Сотрудники отеля в курсе, что туристы часто хотят взять что-то с собой на память. Существует целый список предметов, забрав которые, вы облегчаете персоналу подготовку номера к новому постояльцу:
- мыло, шампунь, кондиционер для волос, гель, зубные щетки; - маленький швейный набор; - набор для чистки обуви; - тапочки.
В целом, правило касается всех одноразовых предметов. Они предназначены лишь для одного человека и не будут использованы повторно.
Бывает, что в номерах можно обнаружить еду и разные мини-подарки от отеля, которые предоставляются на память. Это могут быть конфеты, цветы или блокнот.
А вот заварку, журналы, ключи и отельные таблички лучше оставить на месте. Если вы собираете что-то для коллекции, то лучше спросите на ресепшене, можно ли взять что-то с собой. Все остальное, что касается обустройства комнаты и необходимо для комфорта постояльцев, придется оставить:
- полотенца; - лампы и светильники; - столовая посуда и скатерти; - предметы интерьера (картины, вазы, статуэтки); - постельное белье, одеяла и подушки; - чайник или кофеварка; - утюг, фен, электробритва.
Если человека поймают на воровстве, то администрации отеля придется вызвать полицию. Обычно такие инциденты заканчиваются штрафами.
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